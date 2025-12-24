「長腿叔叔」聖誕豪捐400萬交通車 守護向上國中棒球夢

台灣理財通送給向上國中棒球隊一輛價值400萬元的球員專用交通車。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台灣理財通24日送給台中市向上國中棒球隊一份最棒的聖誕大禮，一輛價值400萬元的球員專用交通車，這份禮物不僅解決了球隊多年來奔波賽場的交通難題，更象徵著「長腿叔叔」陳文田總經理對孩子們長達8年的溫暖守護。

台灣理財通總經理陳文田8年前透過友人介紹，結識了向上國中棒球隊教練鍾昆龍，得知球隊中有許多家庭艱困的孩子，甚至因為繳不起餐費打算放棄夢想，鍾教練更不惜變賣自己的金項鍊來支撐球隊。這份對教育與球隊的熱情深深打動了陳總經理，他從最初慨然允諾贊助餐費開始，這8年從改建球員浴室、提供日常訓練經費，到更新訓練器材，陳總經理成了孩子們口中最親切的「長腿叔叔」，讓小球員們在艱難的環境中，依然能感受到來自社會的厚實臂膀。

台灣理財通總經理陳文田（左四）豪捐400萬交通車給向上國中棒球隊。（記者楊文琳攝）

在愛心資源的灌注下，原本默默無聞的向上國中棒球隊，表現一年比一年亮眼。獲得贊助僅3年，便搶進全國聯賽8強；今年更是不負眾望，勇奪「114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國冠軍」。陳文田總經理今年全程參與球隊的每一場聯賽，在場邊頂著烈日吶喊。他感性表示，企業經營的真諦在於「陪伴人成長」，他希望讓孩子感受到，這份支持不會因比賽結束而消失，而是會始終站在他們身旁，看著他們一步步踏穩人生的腳步。

向上國中校長黃智暘特別感謝台灣理財通多年來的支持，尤其此次捐贈價值400萬元的交通車，對球隊移動的安全性與訓練穩定性有極大助益。鍾昆龍教練也說，有了專屬車輛，球員在外出比賽時能更妥善保留體力，專注力也明顯提升。對這群小球員來說，這輛交通車不只是載著他們去比賽的工具，更是一份充滿期待的期許。向上國中表示，未來將持續結合社會資源深化體育與品格教育，讓這份溫暖的陪伴力量，繼續在球場內外發光發熱。