長興國小跑道啟用暨110週年校慶 縣屬學校跑道119年前全數改善

【互傳媒／記者 范家豪／長治 報導】 屏東縣長治鄉長興國小今(20)日舉辦跑道啟用暨建校110週年校慶，學校特別規劃一系列活動，縣長周春米出席祝賀時表示，感謝教育部體育署於113年核定該校跑道總工程經費760萬元，並補助684萬元，除提供該校師生更優質的體育教學場所外，也可讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。

周縣長表示，長興國小已興建風雨球場，既有跑道建置迄今已滿10年，因使用已久導致跑道PU面層出現磨損、龜裂及小範圍鋪面下陷等情形，若遇雨天還會有部分積水，容易造成學生跌倒受傷，感謝教育部體育署補助經費辦理跑道修繕工程，新啟用的跑道除為師生提供更安全的運動環境外，也可供社區居民運動使用。

周縣長表示，縣府近年積極推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點縣內學校跑道，針對老舊、龜裂或不符現況需求的跑道逐一檢視，分年分批投入經費，已改善將近82間，預計於119年前完成所有縣屬學校跑道改善，持續推動跑道改善作業，讓縣內每所學校都能擁有安全、完善的運動場域。

▲屏東縣長興國小跑道啟用。（圖／屏東縣體育發展中心）

屏東縣體育發展中心表示，長興國小跑道共有6道，採用合成橡膠材質，因考量校內跑道使用頻率高，且長治地區清晨至中午間地面多有露水，合成橡膠跑道具備彈性佳、耐候性強及減震效果良好等特性，將可大幅降低運動傷害風險。

體育發展中心表示，除已啟用的長興國小跑道，目前還有3所學校的跑道工程進行中，另有25所學校跑道整修工程也已上網公告招標，持續為縣內師生打造更友善的學習及運動空間。