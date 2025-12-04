長興材料攜手鐘淵實業、坂茂綠能建築 助高雄中崙圖書館蛻變新生

圖▲完工後的中崙圖書館將以煥然一新的姿態，陪伴更多讀者繼續在城市中累積知識與閱讀能量。(圖/長興材料提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

台灣合成樹脂及塗料原料的重要供應商長興材料工業，有感高雄市中崙圖書館館舍外牆逐漸出現塗層斑駁褪色、滲水等問題，協同中部知名塗料製造商鐘淵實業，以及綠色建築示範企業坂茂綠能建築，為中崙地區的孩子打造更安全、舒適且具美感的學習空間，同時也展現企業在永續建築與社會關懷上的實際行動力。相關工程已於近日完工，未來的中崙圖書館將以煥然一新的姿態，陪伴更多讀者繼續在城市中累積知識與閱讀能量。

圖▲施工前的中崙圖書館館舍外牆逐漸出現塗層斑駁褪色、滲水等問題，影響營運品質。(圖/長興材料提供)

長興材料合成樹脂事業單位陳弘毅營運長表示，高雄市中崙圖書館自 2014 年落成以來，白色簡潔的建築風格不僅成為鄰里地標，也承載提升地方閱讀文化的重要角色。然而多年使用下，館舍外牆逐漸出現塗層斑駁褪色、滲水等問題；館內亦因隔熱效果不足，夏季悶熱情況明顯，甚至每逢雨季便可能發生漏水，迫使館方將部分書籍移離牆面保存，影響營運品質。為此，長興材料發起以「改善兒童閱讀環境」為核心的跨企業公益合作，攜手以企業力量支持地方文化場域的永續發展。

長興材料進一步表示，此次工程採用長興材料自製、具最高防護等級的水性氟碳氣凝膠隔熱塗料。該塗料以水性氟碳樹脂為基底，結合長興材料氣凝膠分散技術，不僅具備超過 10 年的耐候與耐久性能，更兼具優異的隔熱效果，可有效降低建物外牆熱傳導，將為圖書館節省空調耗能與電費支出，進一步提升環境舒適性。

圖▲長興材料發起以「改善兒童閱讀環境」為核心的跨企業公益合作，為中崙地區的孩子打造更安全、舒適且具美感的學習空間。(圖/長興材料提供)

而成立於2016年的坂茂綠能工程，由創辦人羅志岡以多年塗裝與建築外牆整合經驗為基礎，打造出涵蓋「材料選擇、工法設計、專業施工到驗收保固」的完整塗裝系統。坂茂綠能始終以「建築耐久性」為核心，專注研究外牆塗料在台灣高濕度、高紫外線、高鹽分環境中的長期表現，並持續精進工法，確保每一道塗層都能真正發揮保護效能。

在氣候極端化、建築老化加速的時代，坂茂綠能以自主開發的賽礫石耐候塗料及一系列高性能外牆塗裝系統，回應市場對「節能、耐候、低維護」的需求。賽礫石塗料具備仿石質感、優異抗汙與耐候能力，不僅提升建築外觀質感，也能顯著降低清潔與維護成本，適用於新建工程與舊屋外牆翻新。

圖▲坂茂綠能將在12月11日開展的台北國際建築建材暨產品展中，展示多項塗裝革新技術與工程實績。(圖/長興材料提供)

坂茂綠能表示，我們的技術核心在於讓塗料性能真正作用於建築表層，透過精準的底材評估、耐候系統搭配與專業化施工流程，使外牆同時具備美觀、耐久、機能三大價值。在我們也將在12月11日開展的台北國際建築建材暨產品展中，展示多項塗裝革新技術與工程實績，包括：賽礫石仿石塗料與高耐候塗裝系統、舊屋外牆拉皮與更新工程案例、建築外牆的高性能塗層技術，以及極限抗颱結構：環保石材專利認證工法等，歡迎業主、建築設計從業人員及有興趣的民眾蒞臨南港展覽館一館M1020展位交流。