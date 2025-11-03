長興淨水場設光電 北市稱安全

有民眾發現翡翠水庫下游的長興淨水場裝滿光電板，台北自來水事業處3日回應，淨水場加蓋屋頂設光電板屬「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。（本報資料照片）

國民黨台北市議員張斯綱、曾獻瑩日前在議會質詢時，指出中央連續3年來函詢問翡翠水庫能否裝設太陽光電板，批評中央「覬覦」翡翠水庫，市長蔣萬安強調市府絕對不准。不過，有民眾發現翡翠水庫下游的淨水場，早就被前市長柯文哲裝滿光電板。台北自來水事業處3日回應，淨水場加蓋屋頂設光電板屬「屋頂型設施」，與淨水設施水體完全無接觸。

曾獻瑩、張斯綱揭露，經濟部水利署於民國111年、112年、113年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置水面型、甚至地面型光電案場可行性。

廣告 廣告

蔣萬安強調「依法翡翠水庫是不可以」、「我們絕對不准」；翡管局長林裕益表示，翡翠水庫有雙重法規限制，首先是《都市計畫法》畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受限；另外是《水利法》，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定「翡翠水庫係以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為」，未來仍會堅持依法嚴格把關、禁止設置。

不過，有民眾發現，在柯市府任內、民國109年，北水處與太陽能業者合作，在下游的長興淨水場已加蓋屋頂上建置太陽能光電板。

北水處昨說明，淨水場屋頂空間由廠商設置太陽光電系統屬「屋頂型設施」，太陽能光電板是設置在淨水場原有屋頂上，與淨水設施水體完全無接觸，且屋頂配置集水天溝排水，雨水及設備廠商以清水清洗太陽能板排水，均透過系統收集排放至雨水排水系統，不會進入淨水設施，用戶用水安全無虞。