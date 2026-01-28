長興12月稅前獲利年增8.5% 今年審慎樂觀

▲長興公布去年12月自結稅前獲利。台股示意圖。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 長興公告去年12月自結單月稅前盈餘2.69億元、年增8.53%，每股稅前盈餘0.23元，受惠出貨放大與產品組合優化，獲利明顯回升，不過去年全年稅前盈餘23.89億元，年減12.94%，全年每股稅前盈餘2.03元。

長興指出，去年12月營運走強，單月營收37.24億元、月增12.93%。其中電子材料受精密設備旺季效應挹注，表現相對突出；隨著產品組合持續調整，毛利率也被拉高，12月營業利益2.13億元，月增61.3%，稅前盈餘2.69億元，月增57.76%。

談到後續展望，長興把成長動能鎖定在設備與半導體材料兩條線。公司表示，真空壓膜設備受惠IC載板需求維持熱度，訂單能見度已延伸到2026年底；精密設備營收可望逐季走升，同時也加快切入半導體設備領域，以拉出更長線的成長曲線。

材料端方面，長興表示合成樹脂與特用材料持續優化產品組合，在維持中國市場占有率的同時，東南亞需求也呈現提升趨勢；再加上半導體先進封裝材料出貨增加，對2026年營運看法維持「審慎樂觀」。

