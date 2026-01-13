長草掩蓋成陷阱 義竹79歲翁摔落古井

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉一名79歲老翁，昨天下午在一處空地散步時，不慎摔落被長草掩蓋的古井，古井深約3公尺多，老翁無法攀爬，附近民眾發現趕緊報案；消防人員前往救援，因井口狹窄，救援人員降下繩索，指導老翁固定身體後拉上，成功將老翁救援，送往嘉義長庚醫院救治。

嘉義縣消防局昨天下午2點43分獲報，義竹鄉義竹村附近有老翁摔傷需救護，救援人員到達現場，老翁摔落在深約3公尺的古井內，古井底部還有些積水，因洞口狹窄，無法放下梯子救援，救援人員將繩索降下，指導老翁固定身軀，再由救援人員將他拉起。

被救起的老翁受到驚嚇，無法講清楚意外發生原因，附近民眾說，老翁平常都會在附近走動，可能是因為古井附近的草最近長較高，覆蓋住古井，老翁一時不慎而不小心跌落。

