長草掩蓋成陷阱! 老翁摔落古井 消防隊降繩索救援

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

嘉義縣義竹鄉一名老翁，在散步時不慎掉落被雜草掩蓋的古井，民眾發現後趕緊報警。消防人員抵達後，原本要把長梯伸進古井裏，但因井口太小而作罷，最後是找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。

消防人員將長梯插入井中，發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。（圖／民視新聞）救護車急忙趕到一處草叢空地，消防人員一下車立即拿著長梯跑過去，二話不說，直接插入井中，因為有老先生掉到裏面。消防救護人員：「阿伯你有辦法爬嗎？」阿伯回答，「把我拉上去這樣就好了啦。」但卻發現無法完全伸進去，中途就被卡住，只好又拔出來。換叫吊車過來，改用吊的。消防救護人員：「等一下，你左手舉高，舉高就好，手伸出來。」由於古井實在太小，無法容下兩個人，救難人員站在洞口，指導老先生把繩索固定在身上，然後再把人拉上來。消防救護人員：「1、2、3，拉了拉了！好了！走了！」

老翁不慎掉落被雜草掩蓋的古井，消防人員找來吊車，降下繩索，指導老翁固定身體往上拉，成功將人救上來送醫。（圖／民視新聞）花了好一番功夫，總算將人拉上來，老先生身上有些外傷，趕緊送醫治療，沒有生命危險。嘉義縣義竹消防分隊長陳汶偉：「現場為一名民眾墜落受傷，有一名男性傷者年約79歲，肢體外傷意識清楚，給予相關處置後送往長庚醫院救治。」這起掉落古井的事件就發生在嘉義縣義竹鄉義竹村，老先生現年79歲，平常都會在附近走動散步，疑似因為古井旁邊的雜草長得太高，覆蓋住古井，老先生一時沒注意，一腳踩了進去。還好有民眾發現，趕緊打119求救，及時救了老人家一命。

