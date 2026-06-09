長跑14年情斷！秀英、鄭敬淏證實分手：回歸友好同事身分

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

秀英、鄭敬淏證實分手。翻攝自IG



南韓演藝圈人氣情侶「少女時代」秀英和鄭敬淏驚傳分手！兩人的IG今（6/9）稍早被發現已互相取消關注，引發粉絲震驚揣測。稍早，兩人的經紀公司分別向韓媒證實「已分手，未來將以同事身分相處」。

根據韓媒報導，秀英所屬經紀公司People Entertainment證實，「兩人分手了沒錯，決定以友好的同事身分相處。」鄭敬淏所屬經紀公司Management OREUM也表示，「兩人確實已經分手，由於屬於私生活範疇，無法透露更多細節。」

廣告 廣告

此外，鄭敬淏身邊相關人士也向韓媒透露，兩人近期逐漸疏遠，戀人關係已經整理告一段落，最終決定回歸同事與朋友身分。

秀英與鄭敬淏自2012年開始交往，2014年1月戀情曝光後大方認愛，成為韓國演藝圈少數長期維持公開戀愛關係的情侶之一。交往期間，兩人多次在節目與專訪中談及對方，展現穩定感情，也因此獲得不少粉絲支持。

秀英2007年以少女時代成員身分出道，近年將演藝重心轉往戲劇發展，持續活躍於演員領域。她的下一部作品為預計明年播出的KBS2週末劇《上學去了》。

鄭敬淏則於2003年以KBS第20期公開招募演員出道，曾演出《對不起，我愛你》、《Missing 9》、《機智牢房生活》等多部人氣作品，演技備受肯定。目前正投入ENA浪漫喜劇《令人心動的羅曼史》拍攝工作。

更多太報報導

麥當勞爆炸案34年！「賭命拆彈」驚悚還原 殉職警是玉女歌手男友

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落

重大突破！「抗癌標靶新藥」結果報喜 癌末近半數「好轉」15人腫瘤消失了