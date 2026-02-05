長輩不想復健，該如何鼓勵他？照顧者必知「3個關鍵方法」先接納感受

長輩抗拒復健的背後，並非單純「不聽話」或「懶得動」，而是疼痛、恐懼與失落交織，再加上環境與目標設定不當，讓「動起來」成為難事。唯有理解這些真正的原因，才能陪伴長輩跨出復健的第一步。《優活健康網》特選此篇，解析長輩拒絕復健的3大隱藏原因，以及正確應對方法。











「復健一下吧！」這句話，你是否也曾無數次對長輩說過？然而，換來的卻常常是沉默、推託，甚至被生氣拒絕。面對這樣的情況，家屬難免感到焦急與無力。其實，長輩抗拒復健的背後，並非單純「不聽話」或「懶得動」，而是疼痛、恐懼與失落交織，再加上環境與目標設定不當，讓「動起來」成為難事。

唯有理解這些真正的原因，才能陪伴長輩跨出復健的第一步。本文將以簡單明瞭的方式，來討論抗拒復健背後的原因，並分享更有效的溝通技巧、目標設定與資源運用，幫助家屬在照護過程中找到更合適的方法。





長輩拒絕復健的隱藏原因



您家的長輩也常常拒絕復健嗎？勸說多次卻總是碰壁，讓人既擔心又無力。其實，背後原因並不單純，常見的原因主要有3類：

身體上的限制

當長輩正面臨關節疼痛、體力衰退，甚至曾有跌倒經驗時，「動一動」就會成為痛苦的事。再加上視力與聽力的退化，容易讓不安與恐懼倍增，自然更不願意嘗試復健。

心理上的阻礙

長輩若多年習慣自立，一旦需要他人協助，往往會感到挫折甚至羞愧；再加上若曾有不愉快的復健經驗，也可能在心中留下陰影，使他們對復健更加抗拒。

環境與壓力

若復健環境嘈雜、不夠自在，或指導方式過於嚴厲，都可能讓長輩感到壓迫；再加上家屬若抱有過高期待，復健往往就不再是支持，而成了額外的壓力來源。









了解了原因之後，下一步就能思考：該怎麼幫助長輩減輕抗拒感呢？





讓長輩願意復健的3個關鍵方法



溝通策略：用同理心化解抗拒

面對長輩的抗拒，第一步不是催促，而是接納他們的感受。將「你為什麼不肯動？」換成「我知道這很辛苦，我們慢慢來，好嗎？」這樣能先化解抗拒感。再搭配語言上的小技巧，例如把「一定要走半小時」換成「我們先試試看五分鐘」，或是提供選項「想散步還是踩腳踏車？」。當長輩感到被理解、被尊重，就更願意踏出第一步。

目標設定：把復健變成可見的進步

過高的目標容易造成挫敗，過低則缺乏成就感。最合適的方式，是設定「小而可達成」的目標，例如：「今天嘗試3次從椅子站起來」。一次次的小成功，能重建自信，並累積長期的復健動力。

營造友善環境：打造安心的支持系統

復健所需的是能帶來心理安全感的環境。當場地舒適、氛圍友善，再加上陪伴與支持，長輩才能逐漸放下戒心。另一方面，家屬也要避免責備或過度期待，以耐心與理解相伴，長輩會更容易感到安心。

別忘了，你並不是孤軍奮戰！除了家屬在日常生活中的陪伴與鼓勵，社會與醫療體系也提供了不同層面的支持。

復健的道路對家屬與長輩而言都不容易，但只要選擇合適的資源，並搭配耐心、理解與陪伴，就能逐步減少抗拒、慢慢累積改變。進步或許不會立刻出現，但每一次小小的嘗試，都是維持生活品質的重要一步！

（本文獲愛長照授權轉載，原文為：不只是「不想動」：理解長輩抗拒復健的5大關鍵因素）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為長輩不想復健，該如何鼓勵他？照顧者必知「3個關鍵方法」先接納感受