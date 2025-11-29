長輩不愛出門要注意！他曝奇怪行為背後「恐藏疾病」

【陳怡慧／綜合報導】「長輩不愛出門」可能不只是個性問題！一名網友近日在《Dcard》分享親身經歷，指出家中阿嬤近年越來越不願出門，整天待在家看電視，偶爾還抱怨身體「怪怪的」。原以為只是懶得活動，他多次勸導阿嬤多外出散步、逛市場，但長輩總以「下次啦」敷衍帶過。沒想到一問之下，才知道是因「1因素」，讓他相當自責沒有及早發現。

一名網友在《Dcard》論壇PO文「終於知道為甚麼有些長輩不喜歡出門了」他表示阿嬤年紀大了之後，就越來越宅，幾乎整天都待在家看電視，一整天下來也沒做什麼，還常常跟他說身體好像哪裡怪怪的，他寫道：「我心想就是出門走走就好啦，每天都窩在家胡思亂想，但我還是有耐著性子跟他說，要多出門走走啦！去公園散步、去市場晃晃也好，多動一點身體才會健康啊！」

他表示每次阿嬤都只是敷衍他說：「好啦好啦、下次啦」直到某次他再次提醒，阿嬤才小小聲地透露原因：「外面太亮，路都看不清楚，會怕跌倒……。」進一步追問後才發現，阿嬤看電視必須越坐越近，視線像隔著一層霧，因視力退化而不敢獨自外出。

他寫道：「他很小聲地、有點委屈地說了一句：『外面很亮，而且路都看不清楚，走路會怕跌倒啊』，他趕緊問道：『是不是覺得看東西越來越吃力？』她才承認，最近看電視都要坐很近，看東西好像隔了一層霧一樣，根本不敢自己一個人走在路上。」

網友表示帶至眼科檢查後，醫師診斷為「白內障」，且已影響日常生活，建議開刀治療。」 網友說：「聽到白內障這三個字，我真的愣住又自責…，原來長輩的健康早就亮紅燈了，我還一直以為她是懶得出門！」

經家屬陪同完成治療後，阿嬤重見清晰世界，網友說：「她現在每天都超興奮跟我分享：『家裡的磁磚紋路原來這麼清楚』、『看電視不用坐這麼近了，畫面都很清晰』、『現在看東西都不會覺得一片霧濛濛了』」，網友提醒大家很多時候長輩「奇怪的行為」背後，可能都有我們沒注意到的健康因素，「真的還好有及早發現，不然越拖越糟糕。」

許多網友看了以後也感慨良多地說「原來是這樣～阿嬤有你在真好」、「還好你有發現～」、「看到文章想起阿嬤，她也是到一直摔倒，才願意跟我們說她其實腰不舒服，整個下半身都很無力」、「很多老人都會怕給子女添麻煩，所以遇到病情都選擇隱瞞，寧願私下找偏方亂吃，或電視亂下單保健食品，也不去看醫生，怕被判一個很難好的病，被嫌棄成為家庭的累贅，所以通常外人看出異常的時候，都已經算嚴重了」、「有些老人家自尊心比較重，身體剛開始有點問題不太會說出來，真的告訴小孩的時候，不是發生意外就是真的很不舒服了」、「就跟有些老人不敢出門太久，是因為老了膀胱無力，頻尿、漏尿」、「還好是白內障不是青光眼，我覺得還好你有注意到，不然長輩社會活動減少，有可能增加失智的風險」。

老人不願意出門，恐非單純個性問題。翻攝Pexels

