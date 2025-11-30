長輩不愛出門！他以為懶惰...一問才知「罹白內障」

有些長輩喜歡整天待在家都不出門，背後可能藏著很多原因。一名網友近日分享親身經歷，指出他阿嬤年紀漸長後就每天宅在家，原以為只是懶得活動，一問之下才知道阿嬤竟因為「白內障」視力變模糊，才不愛出門。

原PO分享長輩不愛出門的背後原因。（示意圖／取自pixabay）

一名網友在Dcard以「終於知道為甚麼有些長輩不喜歡出門了」為題發文，表示他的阿嬤年紀大了之後，就越來越宅，幾乎整天都待在家看電視，一整天下來也沒做什麼，還常常說身體好像哪裡怪怪的。

原PO以為阿嬤每天都窩在家胡思亂想，但還是耐著性子跟阿嬤說「多出門走走！去公園散步、去市場晃晃也好，多動一點身體才會健康啊！」但每次都被阿嬤敷衍帶過。

原PO透露，直到前幾個月他忍不住又唸了阿嬤，結果阿嬤竟跟他說「外面很亮，而且路都看不清楚，走路會怕跌倒啊。」原PO這才驚覺阿嬤健康狀況疑似出問題，立刻問她「是不是覺得看東西越來越吃力？」阿嬤才承認最近看電視都要坐很近，看東西好像隔了一層霧一樣，根本不敢自己一個人走在路上。

原PO表示，阿嬤被診斷出白內障、視力變模糊，才不愛出門。（示意圖／取自pixabay）

之後原PO帶著阿嬤到眼科檢查，被醫生診斷出白內障，且已嚴重到影響日常生活，需要開刀治療，他當下立刻安排手術時間，在開刀當天也全程陪著阿嬤，阿嬤最後也順利恢復健康。

原PO表示，聽到白內障這三個字，讓他愣住又自責，原來長輩的健康早就亮紅燈了，還一直以為是懶得出門，並感嘆原來很多時候長輩「奇怪的行為」背後，可能都有我們沒注意到的健康因素。

貼文曝光後，其他網友紛紛留言表示「原來是這樣～阿嬤有你在真好」、「我阿嬤也是，現在都會跟我炫耀她視力比我還好」、「很多老人都會怕給子女添麻煩所以遇到病情都選擇隱瞞，寧願私下找偏方亂吃或電視亂下單保健食品也不去看醫生」、「行為表徵都是有顯現的原因的，真的要學著去洞察事情背後的脈絡，而不急著批判當下的表現」。

