長輩健保補助「花蓮不排富」挨批 議員楊華美要求0-18歲才該受補助

花蓮縣議員楊華美認為，縣府對65歲以上長輩補助健保費沒有排富，是不公平的政策，必須把錢用在適切的地方，建議0-18歲健保費全額補助。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕財劃法讓花蓮縣庫一下子經費變多，花蓮縣府上月27日公布明年1月起全額補助65歲以上長輩健保費，今天在花蓮縣議會總質詢引起議員楊華美抨擊，中央、六都的補助都有排富設計，唯獨花蓮不排富？經費資源都少於六都的花蓮應適切評估經費分配，建議縣府應將真正沒有收入的0到18歲縣民納入健保全免，才能讓年輕家庭真正減輕負擔。

楊華美強調，在資源有限之下，給富人與窮人一樣的津貼是不公平的，資源不能只求平均分配，應依實際需求分配，但花蓮縣府10月27日公告明年補助65歲以上長輩健保費，總共要花4億6千萬元，縣府在財政狀況及資源都不及六都之下，有必要廣發65歲以上全部老人健保而沒有排富措施？她建請縣府研議針對0到18歲補助全額健保費政策，並舉辦公聽會廣納各界及學者意見。

楊華美指出，縣府規劃的65歲老人健保沒有排富機制，她還在很多場合都聽到立委傅崐萁幫縣府宣傳「花蓮縣府比照六都補助長輩健保」，但實際上中央、六都都有排富，中央的補助對象是中低收，六都補助所得稅率20％以下(桃園、台北)、所得稅率5％以下(高雄、台南、台中、新北)，花蓮縣府補助範圍竟比中央跟六都更大？

針對議員質疑「縣府規劃不排富的原因」，社會處長陳加富說，花蓮縣產業不發達，補助盡量不排富的目的是希望降低家庭總支出負擔。對此楊華美認為，許多65歲以上退休後仍有房租、投資等收入，有些甚至還是企業主，子女經濟條件不差，這些人真的需要拿每個月幾百元保費補助嗎？她建議，18歲以下才是真正沒有經濟能力，這種補助才能減低家長經濟壓力。

另外，楊華美也要求，縣府應調高身心障礙民眾搭乘通用計程車的補助點數，並針對身障民眾使用計程車時，因為需要耗費更多時間，常會被司機加收100元，建議縣府納入每趟100元補助，以及孕婦產檢也納入計程車資補助，要求縣長徐榛蔚明確承諾照顧鄉親，但徐榛蔚並沒回應，只要社會處長陳加富幫忙回答。

花蓮縣議員楊華美把縣長徐榛蔚叫上台，回應是否提高身障計程車等相關補助，但徐榛蔚說不清楚，只好討救兵請社會處長幫忙回應。(記者花孟璟攝)

