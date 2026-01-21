長輩出事第一反應是叫救護車？ 律師賴芳玉、名醫畢柳鶯警示：過度醫療恐毀善終夢

在台灣傳統觀念中，長輩危急時「救到底」被視為孝順的表現，但這份愛是否已成為親人最後路途上的沈重枷鎖？賴芳玉律師於這週三播出的節目中，邀請衛生福利部臺中醫院復健科教學主治醫師畢柳鶯，深度剖析醫療現場的殘酷真相，呼籲大眾重新定義「善終」。

醫療現場的兩難：為什麼註記了 DNR 還是被插管？

畢柳鶯醫師在節目中指出，許多民眾雖已在健保卡註記拒絕急救（DNR），但急診室的「標準流程」往往凌駕於病人的意願之上。醫師常因擔心法律糾紛，或受限於家屬強大的壓力，選擇「救到底」。

賴芳玉律師則從法律視角提醒，雖然《病人自主權利法》已實施多年，但臨床執行仍有落差。家屬的自責往往成為過度醫療的推手，導致病人在無意識狀態下，被管線綑綁數年，甚至引發後續高額醫療費用的法律訟案。

居家醫療：急診室外的溫暖選項

針對老衰或重症末期患者，畢醫師提出「居家醫療」作為更好的替代方案。讓醫療團隊走入家中，在熟悉的環境進行安寧照護，能有效避免在混亂的急診室中進行不必要的穿刺與插管。她強調：「醫學教育教了如何救人，卻沒教如何面對死亡。」

「放手」不是放棄，是最後的慈悲

節目最後感性呼籲，應將「放棄急救」的說法改為「放手」。《病主法》與《安寧緩和條例》的初衷，是為了保障醫師在判斷為「無效醫療」時敢於撤除設備，讓生命回歸自然的律動。

賴芳玉律師表示：「學習放手，是每個人一生中最難、也最溫柔的必修課。」透過本集節目，希望能推動社會對「死亡識能」的重視，讓每一位國民都能在生命的最後一哩路，保有尊嚴與溫暖。

