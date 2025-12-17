長輩只愛原木家具好無奈？ 一票人喊讚：不只傳三代

不少人趁著年前除舊布新，可能有添購家具的念頭，也有許多樣式可選擇。一名網友透露，家中長輩交代買家具就要指定是原木的，讓他好奇為什麼老一輩會有如此堅持，引起一票過來人大讚原木家具的好處。

一名網友在PTT八卦板發文表示，原木就是純木頭裁的、不是拼接板，現今家具爛了就換新的，很多爛木頭也是做得漂漂亮亮，但家裡老人交代買家具都要買原木，不解台灣長者為什麼鍾愛原木家具，就算可以用30年，子孫不要的話也是得丟掉，好奇「台灣老人愛原木的觀念從哪兒來的啊？」

貼文引起眾人討論，「超耐用，我老家的原木家具都快100年了，稍微保養還是跟新的一樣」、「原木傳三代，人走木還在」、「耐用到你想換都換不了」、「不太會發霉就贏了」、「耐用、防潮、防蟲蛀、品味問題，質感差這麼多，用過就知道」、「耐用，聞起來香香的」、「還有一點，好木頭有可能成為古董」、「全柚木現在很多都很好看」、「質感！沒錢的你不會懂」。

不過也有網友分享原木家具的唯一缺點，「幾十年都不會壞，缺點太重」、「缺點就是太重了」、「真的缺點就是太重，打掃X的要死」、「重到你想搬都搬不動」、「可以練舉重」、「超級重的，又很喜歡指使晚輩要搬來搬去」。

