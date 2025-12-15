長輩可領「1.2萬春節補助」假訊息瘋傳 警喊是詐騙：已要求下架
台灣網路影音平台、社群平台近期出現不少詐騙影片，內容宣稱銀髮族可領取高達1萬2000元的春節補助金，引起長者關注。對此，新北市永和警分局查證後指出，這些內容都是不實消息，除了已通報相關平台下架詐騙訊息外，警方也與區公所合作啟動防詐機制，避免有長輩因此上當受騙。
永和警分局表示，近期接到永和區里長及區公所通報，發現有長輩在YouTube等網路平台看到標題為「台灣12月隱藏福利曝光」、「2026開春隱藏福利」等AI影片，聲稱銀髮族可領「2026年春節特別慰問金」或是「年度物價聯動補助」，聲稱完成一步驟立刻入帳，且金額最高達1萬2000元，引起不少長者關注、滿心期待，甚至認為消息屬實，差點就被騙了。
永和警分局查證後表示，影片所述的春節補助純屬虛構，目前無任何中央或地方政府機關發布相關公告，分局已向社群平台及數發部通報，要求將下架該些詐騙影片，並透過「網路詐騙通報查詢網」持續追蹤。此外，警方已成功檢舉下架2支影片及相關網站，後續會持續偵蒐不實訊息，避免有長者受害。
