長輩吃不下、常嗆咳 健康隱憂

隨著年紀增長、口腔功能退化，不少長輩面臨吃不下、吃得慢、容易嗆到狀況，導致食慾下降，衍伸造成營養不良、體重下降，甚至反覆吸入性肺炎問題。（李念庭攝）

超高齡化來臨，全台65歲長者已超過460萬人，愈來愈多家庭面臨長輩吃不下、吃得慢、容易嗆到，甚至需要仰賴鼻胃管供應營養，成為高齡照護隱憂。隨著口腔功能退化，可能造成營養不良、體重下降，甚至反覆吸入性肺炎、發燒。營養師提醒，若發現長輩進食量少於平時7成，或體重、小腿圍持續下降，就要提高警覺。

中和紀念醫院神經內科主治醫師陳俊鴻表示，長者常見口腔退化疾病，包括進食速度變慢、吞嚥功能下降，常噎到或嗆到、牙齒鬆動影響咬合等。口腔衰弱的長輩，吸入性肺炎風險增加30％，還會造成失智風險提升1.8倍、全身性肌少症風險增2.2倍。

廣告 廣告

國泰醫院營養師賴秀怡指出，口腔功能退化會影響咀嚼、吞嚥、說話及表情，長輩可能只能吃軟爛食物，容易流口水或食物流出，用餐時間拉長、容易嗆咳、食物卡住需重複吞嚥或吐出來，口腔衛生也會受影響，出現潰瘍、乾燥狀況，臉部表情則會逐漸呆滯，進而導致長者進食量減少，形成惡性循環。

為降低口腔功能退化造成的健康威脅，第一步可從預防、延緩吞嚥困難開始。賴秀怡提醒，當長輩每日進食量少於平時的7成，或體重、小腿圍持續下降，就要警覺是否營養不足，應定期量體重、測小腿圍以監控營養狀況；也可練習「健口操」促進口腔肌肉活動，有助改善唾液分泌、咀嚼、吞嚥及表情。

第二，是要早期發現及早處理，可透過簡易自我評估表，判斷長輩吞嚥困難風險，若有疑慮應盡速就醫檢查；在復健科醫師或語言治療師評估下，選擇合適食物質地，利用軟化、切碎、打成泥狀、液體增稠等手法，進行飲食質地調整，確保進食安全與營養攝取足夠，延緩身體功能退化。

不少照護者擔心「只吃泥狀食物」會造成功能退化，賴秀怡說明，食物質地調整時，通常會選擇水分多、質地軟的食物，含水量高時營養密度會下降，建議可添加奶粉、營養補充品、植物油等，提升營養濃度；長輩常因喝水嗆到而減少飲水量，可利用勾芡、添加藕粉或白木耳，減緩液體流動性，避免嗆咳，或吃豆花、愛玉、果凍等，也能增加水分攝取。

最後，當長輩已進展到吞嚥困難，根據醫療團隊評估進行整合照護計畫，可減緩退化速度、維持進食能力。賴秀怡強調，此階段必須更嚴謹執行質地調整、餵食技巧，避免長輩進一步營養不良或免疫力下降，但在此階段，長輩和照顧者可能會出現挫折、無力感，應理解「這是老化的自然過程」，共同耐心面對。