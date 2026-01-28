長輩吃東西咬不動？營養師分享3大烹飪技巧：飯加蛋花、蔬菜切碎
《一路吃到老》一書集結醫師、語言治療師、營養師等各領域專家，打造跨科別的咀嚼與吞嚥守護陣線，提供全方位且實用的建議。無論是擔心吞嚥功能退化的壯年族群，或是關心家人吞嚥能力的照顧者，都能從中獲得幫助。以下內容為聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍之篇章。
如何讓食物變軟、好咬又好吞？
阿嬌姨靠活動假牙吃東西已經10年，但最近假牙又鬆動了，吃東西時磨得牙床很不舒服，喜愛美食的她，最近吃東西時總是「面漚面臭」，很少露出笑容。不少長者都能理解阿嬌姨的心情，不是挑嘴也不是故意不配合，是青菜太硬、肉太乾、飯太粒，牙口和吞嚥力氣撐不住，「不是不想吃，而是真的吃不下去」。
這時就得動點手腳，讓食物變得好咬、好吞一點。好咬好吞不就是讓食物變軟嗎？很多人第一個反應就是把東西全部打成泥、煮到爛就好了，但將心比心，誰想每天都吃看起來像嬰兒副食品的飯菜？
其實好咬好吞的食物有幾個判斷的標準：能輕鬆咬碎，或是用上顎和舌頭可以壓碎、吞下去不會卡、吃進嘴裡可以聚成食團，就是適合長者的軟食。
要如何讓食物變軟、好咬又好吞呢？羅于姍建議，善用電動攪拌棒、果汁機、拉繩式切碎器、肉錘、斷筋器等工具準備食材。電鍋、壓力鍋、萬用鍋則是省時省力的好伙伴，尤其是需要久煮才能軟爛的食材，如牛蒡、蘿蔔、肉類等，用壓力鍋在短時間內就能達成長時間燉煮的效果。
下一步是食材和作法，從一餐之中最常出現的主食、蔬果和魚肉開始調整，運用日常常見的食材，就能輕鬆料理出保有形狀和風味，「軟而不爛」的幸福餐食，讓長者吃得開心、安心。
主食類：濕潤不黏剛剛好
很多長者不喜歡吃太濕的粥，吃飯又咬不動。其實有很多全榖雜糧可以做為長者的主食，掌握料理不同食材的小訣竅，就可以煮出適合長者，營養美味的「軟飯」。
選擇「壽司米」等含水性高的米種。
煮飯水量提高至1.2～1.5倍，煮完再悶10分鐘以上；或煮好後再用電鍋蒸一下，就能變成濕潤的「軟飯」。
加點濃湯、豆腐泥、蛋花，變化成稠粥或燉飯，會更滑順好吞。
粥勿煮得太稀太水，可加豆漿或高湯，既濃又有營養。
糙米、雜糧冷凍後再煮，破壞細胞壁，更易軟化。
可添加根莖類食物，如番薯，久煮後質地變軟，自然甘甜。
用紅豆、綠豆做點心可以泡軟再煮，會更好消化。
如果想吃麵，可以將一般的白麵條剪短（約2～3公分）多煮30秒，不配湯改配較稠的醬或濃湯。
注意：
全榖雜糧經攪打後可能產生黏性，需注意質地變化。
湯泡飯不是粥，湯與飯質地不一樣，容易造成嗆咳，不建議給吞嚥困難者食用。
蔬果類：柔軟、細碎好入喉
蔬菜最常見的問題是纖維太粗或太韌，長者吞不下，都會嚼一嚼就吐出來，其實變化一下就可以讓長者吃進滿滿纖維質。
菠菜等葉菜類，煮熟後打成泥狀，或加入高湯做成濃湯，口感溫潤滑順好入口。
綠葉菜把梗切掉、逆紋切絲，拉長烹煮時間。將蔬菜冷凍後再煮，短時間就可以讓蔬 菜煮軟。
菇類可只吃蕈蓋，可先畫刀、切碎。
多用蒸或燉煮，營養不流失，質地也會變軟。
混搭讓蔬菜好吃又順口，像是菠菜豆腐泥、高麗菜燉蛋，有纖維又有水分和蛋白質。
注意：
有些蔬菜如芹菜或是菇類即使攪打後仍有粗絲或纖維，吞嚥困難者可能不適合。
葡萄、小番茄等咬開會噴汁的水果，攪打後易出水，質地不穩，容易引起嗆咳，吞嚥困難者應均質後再使用。
魚、肉類：夠嫩、夠滑
菜燉久就會軟，對肉就沒效了。有些肉類煮久只會柴、韌、越煮越難咬，但其實有許多讓肉鮮嫩多汁的妙招，連日常料理食物都用得到。
絞肉請市場或超市多絞一次，使肉質更細緻滑順；和豆腐、蛋液混合，做成蒸肉餅、蒸豆腐肉丸，滑嫩又有口感。
肉需去筋、斷筋，整片肉逆紋切、稍微拍打，再用滷煮、燉湯、電鍋蒸，不易變柴。
魚是烹調起來不費力的食材，選擇刺少的魚，用清蒸或水煮（避免煎、烤讓質地變硬），煮熟後挑掉魚刺就很好入口。
肉類可事先醃製，利用酵素軟化纖維，如味噌、新鮮的鳳梨、木瓜打泥或榨汁；或使用市面販售的軟化粉。
注意：
高溫加熱易導致水分流失，肉變乾柴。
攪打過久會產生筋性，反而更難吞嚥。
加入太多醬油或調味會使肉色變深，影響接受度。
醃製肉品需依照肉的大小、厚薄和長者的進食能力調整醃製時間，避免失去口感。以豬肉片為例，醃製約5分鐘，即可讓肉質變軟又不糊爛。
健康不代表食物只能清淡
長者吃的料理，當然要顧健康，但健康飲食不代表食物只能清淡沒味道。不少長者嘗過各種美食，比誰都知道什麼東西香、什麼好吃。味道太過平板、清淡，只會讓長者更提不起勁來吃東西；食慾退化的長者更需要調味引起食慾。
調味不代表重鹹，南瓜泥加點奶油、蒸蛋裡滴一點香油、灑一點胡椒粉，豆腐泥裡加點柴魚醬油都能增添食物風味。也可以多運用蔥、薑等辛香料，增加食物的香氣，不但不會增加太多負擔，還能讓長者覺得有味、有趣、有食慾。
長者若牙口不好，食量變少，長期可能造成營養不良，這時就需要一些巧思，把營養「藏」在軟食中。例如選擇營養密度高的食材，如豆腐、馬鈴薯、南瓜等。補充水分時適時以牛奶、豆漿代替，也可在早餐的牛奶和豆漿中加入黃豆粉、奶粉和芝麻粉。
點心則可選擇奶酪、奶凍、布丁。料理時可以加入適量的奶油、橄欖油，食物滑順好入口，也可多補充一些熱量。烹調手法則建議用電鍋蒸煮或低溫慢煮，避免營養流失。
每餐都要為長者準備專屬套餐，對照顧者來說，長期下來難免造成負擔。所以不用想得太複雜，可以每周選幾天、幾餐為長者特製餐點，適當喘息。也可以利用假日先處理食材，分裝冷凍，節省料理時間。
最理想的方法之一就是為全家準備餐點時，把飯煮軟一點、菜切細一點、肉多蒸一回，多加一道豆腐肉餅、清蒸魚或菠菜蒸蛋，全家人都可以吃得津津有味，也能顧及長者的需求。與家人一起吃飯，對吞嚥困難的長者來說，說不定才是最美味的享受。
（本文摘自／一路吃到老：遠離嗆咳與咬不動，現在開始這樣做，輕鬆吃喝到99／聯合報-健康事業部）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
青菜只用來汆燙？小心營養全流光！營養師列「5種烹調法」鎖住營養
吞嚥困難怎麼判斷？語言治療師教「超簡單1招」吞口水30秒就能測
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為長輩吃東西咬不動？營養師分享3大烹飪技巧：飯加蛋花、蔬菜切碎
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 110則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 69則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 493則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 16則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 125則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 63則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 107則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2則留言