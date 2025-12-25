長輩吃糯米製品注意！掌握細嚼慢嚥原則 遠離消化不良





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】湯圓是許多家庭團聚時的應景美食，但每年都有不少年長者因食用過量導致腸胃不適而送醫。台安醫院胃腸肝膽科暨成人體管理葉秉威醫師表示，糯米製品不易消化，根據衛福部國民健康署資料，四顆包餡大湯圓的熱量就相當於一碗白飯，若再搭配甜湯，熱量更是驚人。建議長者淺嚐即止、細嚼慢嚥，享受團圓氛圍的同時也要兼顧腸胃健康。



糖尿病與腎臟病患者 謹慎食用「糯米製品」



葉秉威醫師指出湯圓的主要成分糯米含有較多支鏈澱粉，升糖指數較高，血糖容易在短時間內快速上升。對於糖尿病患者來說，若當天食用湯圓，應將正餐白飯減量至半碗，並控制湯圓攝取量在兩顆以內。建議糖尿病患者可選擇鹹湯圓取代甜湯圓當正餐，搭配大量綠色蔬菜如茼蒿，讓營養更均衡。

腎臟病患者則需要特別注意湯圓內餡的磷含量問題。葉秉威醫師強調，腎友每日磷攝取量應低於1000毫克，若食用含餡湯圆，一天以兩顆為限，且不得連續食用超過兩天，建議優先選擇純糯米製成的無餡小湯圓。



長輩咀嚼退化易致阻塞 飲食遵守兩大原則



高齡者因咀嚼能力退化與消化功能減弱，食用湯圓時容易發生危險。而糯米製品黏性強且不易消化，過去常有老人家因吃太多或太快導致腸道阻塞送醫的案例。葉秉威醫師提醒年長者一次食用一至兩顆湯圓即可，務必將湯圓切成小塊並細嚼慢嚥。



對於本身患有胃食道逆流或腸胃功能較弱的民眾，也應避免一次攝取大量糯米製品，因為較難消化加上甜湯易加重腸胃負擔，容易出現腹脹與消化不良。此外，吃完湯圓後別忘了與家人散步消耗熱量，以每小時5公里速度快走，一般而言吃一顆芝麻湯圓需走20至30分鐘才能消耗熱量，讓團圓也能兼顧健康。



