長輩吞嚥障礙恐致命 落實「三好一巧」與8020運動守護老康健
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】吞嚥能力是高齡者健康老化的重要基礎，若忽視相關功能退化，不僅影響進食樂趣，更可能引發吸入性肺炎等致命風險。慈濟基金會長照推展中心副召集人、同時身兼台中慈濟醫院副院長的莊淑婷示警，吞嚥障礙不僅讓長輩陷入「看得到吃不到」的痛苦，更隱藏著吸入性肺炎的致命風險。她呼籲，社會大眾及早關注長輩吞嚥功能與口腔機能訓練，才能讓長輩吃出「老康健」的基礎。
口咽肌少症作祟 吞嚥失衡引發吸入性肺炎成致命風險
莊淑婷副院長指出，隨著人體老化，消化與口腔系統會因唾液減少、牙齒脫落及喉嚨肌肉萎縮而退化。這種「口咽肌少症」會導致食道與氣管的協調功能失靈，使食物殘渣誤入氣管，進而引發反覆發炎甚至住院治療。
若吞嚥障礙未被及時察覺與處理，後果不容小覷！莊淑婷副院長指出，吞嚥障礙患者，除了會體重減輕、營養不良與脫水，最嚴重的併發症便是吸入性肺炎。因為當吞嚥肌力不足時，食物或液體可能誤入氣管進入肺部，造成感染，甚至危及生命，是高齡族群住院與死亡的重要原因之一。
出現進食警訊別忽視 善用評估表及早介入
莊淑婷副院長強調，吞嚥障礙並非單一器官問題，而是口腔、舌肌、咽喉、呼吸與神經系統協調失衡的結果，若長輩吃東西明顯感到疲累，「想吃卻嚥不下」，或是出現進食後口腔殘留食物、說話聲音改變、頻繁流口水等警訊，家屬可善用衛福部提供的簡易自我評估表，並尋求醫師、語言治療師與營養師等專業醫療團隊的介入。
8020運動加健口操 延緩吞嚥退化守住好口福
在日常照護上，莊淑婷副院長也提醒，可運用「三好一巧」飲食原則，透過清蒸、燉煮等方式調整食材質地，讓長輩吃得安全又足夠。同時，她分享日本「8020運動」，即80歲時保有20顆真牙；與每天三次、每次三分鐘的健口操概念，透過持續口腔訓練與良好保健習慣，延緩吞嚥功能退化，守住長輩的口福與尊嚴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67456
