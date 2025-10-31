長輩喝水最怕嗆咳！清水、牛奶流速快易入氣管引肺炎 營養師教安全喝水三招

對多數人來說，喝水是再自然不過的事，但對高齡長輩而言，這個日常動作卻潛藏危機。隨著年齡增長，吞嚥反射變慢、喉嚨肌肉退化，清水、牛奶、茶等「流速太快」的飲品，反而容易走錯路進入氣管，引發吸入性肺炎。營養師蘇哲永提醒，喝水方式、姿勢與容器選擇都息息相關，只要掌握三個重點，就能大幅降低嗆咳風險。

從李登輝前總統的案例 看見長輩「吞嚥退化」警訊

許多高齡長輩因為吞嚥退化，在喝水、喝牛奶時容易嗆咳。臨床上常見的情況是，一口水「走錯路」進入氣管，引發吸入性肺炎，甚至造成致命併發症。前總統李登輝就是在家中喝牛奶時，因嗆咳，被緊急送醫，98歲辭世。

廣告 廣告

營養師蘇哲永提醒，一個我們每天都在做的「喝」的動作，竟成了這一連串，不可逆悲劇的起點。他的故事，也為全台灣的家庭，上了一堂關於「吞嚥退化」的課。

一個你看不見的流行病

你以為，「吞嚥困難」是少數人的問題嗎？根據國健署統計，在台灣，65歲以上的社區長者，每10個裡面，就有1個，正面臨吞嚥障礙。更有21.8%的長輩，每週至少會發生三次以上的嗆咳。這不是危言聳聽，

這是一個正在你我身邊，大規模發生的「無聲流行病」。

為什麼「清水」反而最危險？

對於吞嚥功能退化的長輩來說，清水、牛奶、茶這些「不稠的液體」是隱形殺手。蘇哲永解釋，因為它的流速太快，在長輩的吞嚥反射還來不及反應時，就已經「走錯路」，跑進氣管。

有些長輩會劇烈咳嗽，但更可怕的是「無聲嗆咳」。部分研究顯示，急性中風患者約有27%出現無聲吸入，這些「沒咳出來的液體」，就這樣帶著細菌，日積月累地侵蝕著肺部。

安全喝水三件事

蘇哲永將以下技巧，綜合臨床語言治療師的專業建議，以及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）的指導原則：

1. 坐直，下巴微收（Chin Tuck）

這是最基礎、也最關鍵的姿勢。請長輩務必「坐直」，喝的時候「下巴稍微往下收」，這個動作能縮小咽喉入口，提升安全性。

2. 控制每一口的量

使用容量較小的杯子，提醒長輩一次一小口，慢慢喝，給予喉嚨足夠的反應時間。

3. 選擇適當的容器

市面上有一些特殊設計的杯子，讓長輩不需抬頭，鼻子不會卡到杯子，能輕鬆維持「下巴微收」的安全姿勢。

什麼時候該尋求專業協助？

如果做了以上調整，長輩仍出現以下狀況，請務必提高警覺：

反覆地、找不出原因的發燒或肺炎

喝水或吃東西時頻繁地咳嗽

進食後喉嚨發出「呼嚕呼嚕」的濕濡聲

這時請帶長輩去復健科或耳鼻喉科掛號，告訴醫師你的觀察，醫師會判斷是否需會診「語言治療師」治療。

文/楊依嘉、圖/艾蜜莉

更多Heho健康文章

「誰能幫我？」長照壓力下的心中吶喊 家庭照顧者關懷總會：從互助喘息開始

瘦瘦針正夯我適合打嗎？減重醫師劉伯恩：非糖尿病者恐出現低血糖暈眩