長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

近日寒流、大陸冷氣團接連來襲，取暖需求升高，民眾一邊開暖氣抗寒，一邊憂心電費暴增，陷入保暖與荷包的拉鋸。一名網友就苦惱，每到冬天天氣變冷時，家裡的長輩就會不斷喊冷，又因為擔憂電費問題不敢使用暖氣，讓他崩潰「老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎辦？」。

一名網友在PTT八卦板發文，每次天氣突然變冷，家中老人就開始一直喊冷，甚至還會每天七早八早就傳一個冷到發抖的訊息給他，不過明明之前就已經買了暖氣，要求長輩打開使用對方又抱怨「電費會多很多」，後來又為此購入暖風扇，結果也沒在用，讓他不解「怎麼講都說好冷但都不用，不知道怎麼辦欸，家中老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎麼辦？」。

貼文曝光，引來大批網友共鳴，「老人節省的習慣改不了沒辦法」、「無解，很多人就是這樣」、「老人家都這樣啊，不需要科技的優越感」、「家裡就已經有這些，長輩還真的嫌幹嘛」、「老人總喜歡沒苦硬吃」、「暖氣開一天的錢還沒有他們去掛號一次貴」、「他覺得他的命不值那電價？老人家真的難溝通」。

不過也有過來人推薦，「你應該買的是電熱毯，老人就會躲上床了」、「你就說電熱毯比電扇還省電他就會用了」、「反正租屋在外沒冷暖的就魯素+電熱毯頂著」、「跟暖氣比，電熱毯真的會讓老人覺得比較省電」、「電熱毯很省電，開一整天只要2度電」、「沙發擺一條披蓋兩用的電熱毯，看電視很舒服」。

