長輩嚴重骨鬆與肌少雙夾擊 DXA分析與增骨治療 守護高齡「骨氣」

骨質、肌肉「雙殺」風險高！奇美醫院透過DXA揪出骨鬆性肌少症。（圖：奇美醫院提供）

奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐分享指出，一名78歲女患者曾經歷腦中風，近年反覆出現背痛與行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，甚至接受過椎體成形術與長節段脊椎內固定手術。由於症狀反覆、生活功能明顯受影響，由家屬帶往醫院求診。

經檢查發現，患者確定為高齡與停經後骨質快速流失所引起的原發性骨質疏鬆合併肥胖型肌少症，屬於高危險族群。醫師採雙效增骨針的骨鬆藥物治療，並同步監測心血管風險與骨質變化，再搭配營養補充與復健訓練。經過一段時間治療，疼痛減輕、走路穩定，不再依賴家屬攙扶或輪椅。

廣告 廣告

黃駿豐形容，骨質疏鬆就像建築物的「鋼筋鏽蝕」，讓骨頭變得空洞脆弱；肌少症則像支撐建築的「結構鬆動」，當肌肉無法有效保護骨骼，任何輕微外力都可能造成嚴重傷害。這種骨骼與肌肉同步退化的「骨鬆性肌少症」，不僅增加術後併發症，更讓長輩陷入反覆骨折的恐懼中。

黃駿豐指出，臨床上許多長輩不僅面臨骨質疏鬆，更合併「肌少症」，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。奇美醫院運用雙能量X光吸收儀（DXA）進行精準全身組成分析，並透過「雙效增骨針」為骨頭重新打地基，結合跨科部團隊照護，幫助長輩走出骨折惡性循環，重獲有尊嚴的晚年生活。

黃駿豐呼籲，民眾可善用中華民國骨質疏鬆症學會提供的骨鬆自我篩檢工具，初步評估風險區間，避免等到骨折發生才發現問題。此外，骨鬆治療不能只靠藥物，仍需補充足夠的原料，包括每日約1,000毫克鈣質與800 IU維生素D3，並進行安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，以降低跌倒與骨折風險。（陳婉玲報導）