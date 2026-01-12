長輩因「電費」不開暖氣 網狂推「1物」超省錢！

生活中心／尤乃妍報導

近日寒流、大陸冷氣團接連來襲，天氣冷颼颼，許多長輩擔心電費暴增不敢開暖氣，但又一直很冷，讓子女很頭痛。一名網友近日發文求助，表示正處在這種兩難中，讓他直呼「不知道怎辦」。沒想到網友們紛紛向他推薦「這樣」東西，不只保暖甚至開一整天只要2度電。





長輩冬天冷到發抖還是不開暖氣？他崩潰發文被網推「1物」保暖又省電

許多長輩冬天明明深受寒風侵擾，卻始終因為「電費」不願意開暖氣。（圖／民視新聞資料照）

寒流來襲，除了多添衣物外，最直接快速的方式就是開暖氣，不過，許多長輩因為考慮到電費，總是猶豫不決甚至不開，讓子女很頭痛。一名網友近日在PTT八卦版上求助，表示近日氣溫驟降，明明家中有暖氣，但長輩卻因為「電費會多很多」為理由堅持不開，但又不斷喊冷，讓原PO不知道該怎麼辦。

許多網友推薦可以「電熱毯」取代暖氣，但同時要避免長時間使用，才能用的舒服又健康。（圖／民視新聞資料照、翻攝自臉書社團台電電力粉絲團）

貼文一出後，許多網友都表示有共鳴「買東西給長輩就是這樣」、「暖氣開一天的錢還沒有他們去掛號一次貴」、「老人總喜歡沒苦硬吃」、「對他們而言再省電還是要花電費啦」、「有種對抗科技的人類宿命感」。不過也有人給出實用建議「 你就說電熱毯比電扇還省電他就會用了」、「你應該買的是電熱毯，老人就會躲上床了」、「穿羽絨衣、包羽絨被、蓋電暖毯、戴毛帽、圍圍巾」。臉書社團台電電力粉絲團提醒民眾，冬天在使用電器時，務必特別小心，以電熱毯來說，睡前應關閉電源，不建議過夜使用 ，避免燙傷也更省電。

