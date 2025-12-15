長輩圖、影片藏「春節補助1.2萬」假消息 警通報下架

近日傳出長輩圖與YouTube影片出現「春節補助1.2萬」等各種補助假消息，新北永和分局接獲民眾反應後查證，確認均為虛構不實訊息，已通報網站下架並提醒民眾勿輕信以免遭詐騙。

網路上出現政府發12000福利假訊息。（圖／翻攝畫面）

新北永和警分局指出，近日永和區多位里長及區公所反映，轄內長者於YouTube網路平台，觀看標題為「台灣12月隱藏福利曝光」、「12月30日截止」、「完成這步立刻入帳」等影片，內容宣稱「2026年春節特別慰問金」、「年度物價聯動補助」、「冬季健康關懷」等，並提及銀髮族可領取「最高 1 萬 2,000 元春節長者綜合性生活補助」，致使部分長者信以為真有受騙風險。

警方提醒類似畫面均為不實假訊息。（圖／翻攝畫面）

永和警方查證後確認該內容均屬虛構不實訊息，迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告，請民眾勿信、勿轉傳，警方同時已即時向社群官方及數發部「網路詐騙通報查詢網」APP通報該網址下架，並將持續偵蒐追查。

警方已通報類似不實訊息影片下架。（圖／翻攝畫面）

為防堵網路詐騙訊息擴散，永和分局分局長蔣叔君與永和區公所區長周慶珍共同研商，建立由里長協助通報網路詐騙訊息檢舉下架機制，強化假訊息即時辨識與處理作為，降低長者受害風險。

警方呼籲，詐騙集團常以「填寫個資」、「加LINE聯繫」、「帳戶認證」等話術誘導民眾，後續再以各種名目要求匯款，甚至派遣車手到府收取所謂「保證金」，民眾切勿輕信及轉傳網路假消息，如遇疑似詐騙網站或廣告請撥打165專線查詢，以確保自身財產安全。

