長輩堅持掛年曆 年輕人嫌沒用 7千人曝功能：一本難求

一名女子近日發現家中牆上仍掛著傳統年曆，在智慧型手機普及的年代，家人仍堅持使用年曆感到不解，將疑問發文上網，貼文曝光後引發超過7千人熱議，不少網友指出，對長輩而言，年曆依然是不可或缺的生活工具，不僅方便查看日期，也能隨手記錄行程與重要事項，更有網友分享，年曆至今需求量仍相當高，甚至出現一本難求的情況。

原PO近日於 Threads 發文指出，家中牆上掛著一本年曆，讓她感到困惑，直言「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？」好奇詢問網友，年曆有什麼實際用途。

貼文曝光後吸引逾7千人關注，不少網友紛紛表示年曆其實很實用，尤其對長輩而言更是生活中的重要工具，會將各項行程直接標記在年曆上，包括回診、領藥、繳費日期，或家人返家的時間等，掛在牆上即可一目了然掌握日程；此外，也有人指出，許多免費年曆印有可愛或特殊圖案，具備一定收藏價值。

對此，網友留言熱議，「家裡老人是拿來記錄哪天回診、幾號拿處方箋」、「這種東西需求的人很多，現在反而一本難求」、「非常好用，記錄小孩考試、出遊時間很方便」、「把重要日子寫下來比較不會忘」、「我們老人家真的很需要」、「以前在銀行工作，年曆是很受歡迎的伴手禮」、「可以直接看農曆日期，才不會忘記拜拜」。

