長輩夜尿有救、失智更早揪！台大雲林、國衛院聯手推8大計畫 打造高齡醫療神隊友

台大雲林分院長馬惠明（左），與國衛院長司徒惠康（右）一同簽訂學研合作意向書，宣布啟動8項先導合作研究計畫。（翻攝畫面）

台灣在2025年底正式邁入超高齡社會，高齡健康需求急速攀升。為正面迎戰台灣即將面臨的醫療挑戰，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院正式簽署學研合作意向書，宣布聯手啟動8項重點研究計畫，範圍從夜尿、骨質疏鬆，到早期失智症偵測，全力打造高齡醫療新模式。

台大雲林分院院長馬惠明與國衛院院長司徒惠康共同出席，象徵兩大醫療研究力量正式合流。合作聚焦智慧醫療、精準醫學、慢性病監測、環境與世代研究等領域，盼將研究成果真正導入臨床、協助病人。

夜尿、骨鬆、失智三大難題該怎麼解？

副院長江文莒表示，這次合作特別針對臨床最棘手的「三大高齡痛點」進行突破：

夜尿問題：結合數位科技及行為介入策略，協助改善高齡者夜間頻尿，提升睡眠品質。

骨質疏鬆：利用 AI 分析X光影像，讓骨鬆篩檢更快速、更普及。

失智症早期檢測：研發非侵入性工具，不用抽血、不用侵入，就能提前揪出風險。

此外，研究還包含酒精代謝基因研究、心臟病大型動物模型試驗，以及跨領域生醫與環境暴露平台建置，全方位防堵慢性病與公共衛生危機。

「高齡化是全世界共同面對的課題。」馬惠明指出，台大雲林分院二期工程與國衛院高齡醫學中心即將落成，此時啟動8大計畫，是雙方深化合作的重要起點。他期待能將研究推向臨床，甚至發展新藥與新技術。

司徒惠康也說，國衛院將與台大雲林打造從基礎科學到臨床應用的完整鏈結，未來更要連結產業與新興科技，「立足雲林、放眼台灣、接軌全球」。

