許名鈞／彰化馬光中醫診所院長

您是否見過家中長輩蹲在廁所裡唉聲嘆氣，每每為了上廁所便秘這件事情，無所不用其極，從西藥軟便劑、到吃一堆蔬菜、甚至買了一堆酵素，但往往不吃就不上，苦惱於依賴外力，卻又不得不有意為之，只為了每天能夠順暢，這時中醫就能夠幫你家的長輩擺脫這個困境。

長輩便秘在中醫上主要與「虛」有關，常見原因包括：

氣虛： 年老體弱，臟腑功能減退，氣虛則大腸蠕動無力，推動糞便困難。

表現： 大便不一定很硬，但排便時費力、排不乾淨，伴隨疲倦、容易喘。

血虛： 氣血不足，腸道失潤，大便乾結。

表現： 大便乾硬如羊屎狀，面色萎黃，口乾舌燥。

腎陰虛： 腎主二便，腎陰虧虛則無法推動下焦大腸，腸道失於濡養。

表現： 大便乾結，伴隨腰膝痠軟、頭暈耳鳴、口乾。

氣機鬱結： 心情鬱卒、多思慮、缺乏運動等導致氣機鬱滯，大腸蠕動不利。

表現： 大便秘結，想排便但無法順利排出，常伴隨噯氣、胸悶。

中醫辨證論治來治療

中醫治療會根據不同的證型來「辨證論治」，以下是主要的治療方向：

1.氣虛： 氣虛的根本在於脾胃運化功能減弱，因此需要適當補氣的藥材來增強腸道的「推動力」。如五味異功散、黨蔘、白朮、茯苓、黃耆等。

2.血虛： 往往伴隨腸道缺乏津液，需要油脂來潤滑。如潤腸湯、當歸、柏子仁、地黃等。

3.腎陰虛： 腎陰虛的本質是身體的陰液、精華物質虧損，導致相對的陽氣偏亢，出現一派「虛熱」和「乾燥」的症狀。治療原則必須是滋腎陰、潤腸燥。如增液湯，麥門冬、玄參、生地黃等。

4.氣機鬱結： 治療核心是「通」，要疏通肝脾氣機，讓鬱結的氣機重新流通，腸道才能順利推動糟粕排出。如加味逍遙散，木香、枳實等。

長輩常便秘怎麼辦？中醫幫你潤腸助通便

中醫師分享，透過針灸按摩等方式，能有效幫家中長輩擺脫便祕困境。（圖／許名鈞醫師提供）





針灸與穴位按摩助改善

針灸可刺激經絡氣血循環，加速腸道蠕動。長輩居家可以採用穴位按摩來輔助通便。

天樞穴

位置：肚臍旁開約2寸 (三指寬)

功效：調節腸道功能，常用於腹脹、便秘。

支溝穴

位置：前臂背側，腕橫紋上3寸 (四指寬)

功效：通調三焦氣機，為治療便秘的經驗穴。

足三里穴

位置：膝蓋外側下約3寸 (四指寬)，脛骨旁開一指寬

功效：調理脾胃，補氣健脾，促進腸道蠕動。

按摩方法： 每個穴位以拇指指腹或食指指節，輕柔地揉按 2-3 分鐘，感到痠脹即可。腹部穴位（如天樞）可配合順時鐘方向的腹部按摩。



日常飲食與生活習慣建議

優質油脂潤腸： 適量食用杏仁、黑芝麻、核桃仁、橄欖油等，這些含油脂的種子可增加糞便潤滑度，幫助排出。

攝取高纖維食物： 增加牛蒡、番薯、黑木耳、菠菜、水果（如火龍果、奇異果）等高纖食材。

補充足夠水分： 確保長輩每日飲水 2000-3000 ml，特別是在早上起床後飲用一杯溫開水。

養成定時排便習慣： 最好在早上按時上廁所，幫助建立生理時鐘。





長輩常便秘怎麼辦？中醫幫你潤腸助通便

中醫師分享，透過針灸按摩等方式，能有效幫家中長輩擺脫便祕困境。（圖／許名鈞醫師提供）





適度運動： 即使是散步或在床上做簡單的腹部運動，都有助於改善腸道蠕動。

提醒： 便秘的原因和體質複雜，以上建議僅供參考，長輩應諮詢專業中醫師，以獲得最適合個人體質的診斷和處方。

原文出處：長輩常便秘怎麼辦？中醫幫你潤腸助通便

