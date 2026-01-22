長輩廟口花7萬買鞋！孫氣炸批「詐騙」 業者親上火線回應

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

近日有網友表示，家中長輩在廟裡遭人推銷購買高價鞋，一雙就要3萬5千元，稱穿了腳就不會痠痛，不少老人也都買單，他則直呼「一聽就知道是詐騙」，沒想到釣出業者親自回覆，強調他們是已經深耕台灣20年，並且外銷各國的公司，真的不是詐騙集團。

該網友在threads發文表示，日前回家阿嬤分享跟阿公一人買一雙3萬5千元的鞋子，兩個人共花7萬元，阿嬤說他們去廟裡時有人來推銷，稱「穿了腳就不會痠痛，很多長輩都買單了」，讓他不禁直呼「一聽就知道是詐騙⋯欺騙老人家的錢」。

貼文引發熱議，也釣出業者留言澄清，真的不是詐騙集團，是已經深耕台灣20年，且外銷各國的公司，雖然定價很高昂，但他們是絕對有底氣，透露很久以前公司是用油墨拓印技術，後來累積數十萬筆腳圖資料後，做了一個符合台灣人的腳圖判讀系統，能更清楚、專業的判斷足弓問題。目前採用AI數位拓印技術拓印腳圖後，專人講解問題才會客製化，搭配的足弓專用鞋也是獨家開模製作，最重要的是擁有足弓10年保固。

