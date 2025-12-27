長輩憂鬱不出門當心失智找上門！ 醫示警：長期憂鬱會讓大腦萎縮恐陷失智危機





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】資深藝人李亞萍自曝自己在75歲這年出現失智症狀，因3年前痛失愛女余苑綺後，她長期處於憂鬱，經常失眠、足不出戶長達一年，如今開始出現記憶混亂、叫不出熟人名字、分不清白天黑夜等症狀。



憂鬱症與失智症之間 有著密不可分的關聯



台安醫院心身醫學科鄭楚玄醫師指出，李亞萍的經歷正是長期憂鬱症引發的失智併發，也證實憂鬱症與失智症之間有著密不可分的關聯，絕非單純的情緒問題。這並非巧合，而是因為憂鬱症會造成大腦海馬迴萎縮，這個掌管記憶的區域正是阿茲海默症最早受損的部位。此外，憂鬱症患者體內長期處於高壓力荷爾蒙狀態，會導致腦部慢性發炎，進而損傷神經元。

鄭楚玄醫師說明，憂鬱症與失智症之間存在雙向關係，憂鬱既可能是失智症的危險因子，也可能是失智症的早期症狀。因此，若家中長輩在老年時期才首次出現憂鬱症狀，特別是伴隨記憶力下降、社交退縮等現象時，應該提高警覺及早就醫。



憂鬱症造成的認知障礙 與真正失智症不同



憂鬱症造成的認知障礙與真正失智症的重要區別在於，憂鬱症患者通常會主動抱怨記憶力變差，對自身狀況有病識感，而真正失智症患者往往否認自己有問題。鄭楚玄醫師提醒當長輩出現記憶力減退、時間地點混淆、無法勝任日常熟悉事務等症狀時，務必儘快就醫進行專業鑑別診斷。



根據國民健康署推廣的預防策略，多動腦、多運動、均衡飲食、多社會參與、維持健康體位，同時遠離憂鬱、不抽菸、避免頭部外傷、預防三高，是預防失智的關鍵。



鄭楚玄醫師建議銀髮長輩們不要長期足不出戶，因為孤獨感與社交隔離是失智症的重要危險因子。走出戶外、維持人際互動、保持生活目標感，不僅能預防憂鬱，更是守護大腦健康最實際的方法。



若發現家人有憂鬱或失智徵兆，應立即尋求神經內科或精神科的專業協助，及早治療憂鬱症能改善情緒，有效降低未來罹患失智症的風險。



