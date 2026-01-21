長輩搞不清楚何時領？ 敬老金領取時程霧煞煞 里長籲簡化流程

北市長者有多元管道可以領取重陽敬老金。（示意圖：shutterstock／達志）

北市長者有多元管道可以領取重陽敬老金，約9月靠卡、10月匯款、11月定點領現金，不過許多長輩搞不清楚時間，信義區中行里里長林美君呼籲市府應仿效新北做法，在長輩符合資格的第一時間，就建立長者補助款項的帳戶資料。台北市社會局回應，未來將再次蒐整建議，以減少長者混淆的情況。

社會局回應，北市創全國之先，使用敬老卡靠卡領取敬老金，同時也有匯款及定點領取，提供長輩多元選擇；114年領取方式比例為，敬老卡靠卡60.6％、匯款22％、定點領取17％、人瑞親送0.4％。

社會局表示，靠卡長者按年已持續增加，為落實市府智慧治理目標一大印證，但長者領取方式各有所好，未來社會局將再次蒐整發放單位、里政系統對於禮金發放方式及宣導方式建議，包括研擬請長者提供帳戶積極措施，評估對外宣導採用分批宣導、每次宣導單一請領方式，以減少長者混淆，落實北市敬老、挺老的精神。

