長輩易中招！AI假醫師、假藥師防不勝防 專家教3步驟辨真偽

【健康醫療網／記者林則澄報導】隨著 AI（人工智慧）生成技術被不法分子濫用，國內最近接連出現假冒醫師、藥師身分，甚至偽裝成特定診所或藥局名義，進行醫療宣傳、藥品推薦、投資誘騙與不實醫療建議的事件。對此，台灣社區藥學會指出，相關行為已對民眾健康安全造成實質威脅，呼籲政府正視數位科技帶來的新型態醫療詐騙問題，強化醫療專業與醫療機構的身分查驗機制及平台治理，以防止不實醫療資訊持續擴散，侵蝕民眾對醫療體系的信任。

診所、藥局常被借殼 AI讓人難辨真偽

台灣社區藥學會表示，在現行醫療體系中，診所與社區藥局是民眾最常接觸、也最信任的第一線醫療入口。然而，當詐騙集團透過AI技術高度擬真地複製醫師影像、合成藥師語音，甚至冒用真實存在的診所名稱、藥局招牌與照片進行宣傳時，一般民眾已難以僅憑外觀或話術辨別真偽，使基層醫療場域反而成為最容易被「借殼利用」的對象。

冒用專業身分不只是詐騙 也損公共健康

台灣社區藥學會游佩雯理事長指出，醫療專業之所以能在社會中正常運作，仰賴的是可驗證的專業身分、可追溯的責任關係，及民眾對制度與實體醫療場域的信任。一旦這些基礎被深偽影像、合成語音與假帳號反覆冒用，散布似是而非的醫療資訊、藥品建議，甚至導向投資詐騙或地下醫療行為，若仍以一般詐騙或單純網路不實訊息處理，可能難以因應其對公共健康造成的風險。

民眾恐錯誤用藥、延誤就醫 診所藥局也得耗時澄清

游佩雯理事長表示，醫療AI詐騙不只是刑事問題，更涉及公共衛生與基層醫療安全。對民眾而言，這類詐騙可能導致錯誤用藥、延誤就醫，甚至誤信假診所或假藥局管道；對診所與藥局而言，則是對專業信譽與合法經營的嚴重侵害，許多第一線人員必須額外花費大量時間向民眾澄清「並非本院所、本藥局所為」，形成沉重但不易被看見的制度成本。

長者易受騙 「醫師解說」、「藥師推薦」話術應存疑

游佩雯理事長受訪時進一步指出，她曾遭人冒用名義在網路販售壯陽藥，民眾向她求證後才確認這是詐騙行為。她也發現許多高齡長者，可能因網路資訊辨識能力不及年輕人，較易被社群媒體上自稱專家的人或誇大療效的商品迷惑，這類資訊常利用民眾對醫療專業的信任，讓人誤以為能解決自身健康問題。許多內容甚至標榜「醫師解說」、「藥師推薦」，使用看似專業的醫療或藥品術語，實際上與台灣用字及醫療法規不符。有鑑於此，她建議民眾在面對類似資訊時，可遵循幾個原則保護自己：

一、求助可信的專業人員：社區藥師、家庭醫師或熟悉的醫療人員，可近性最高且可靠的諮詢對象。民眾遇到疑似詐騙或不確定的醫療資訊時，先當面向這些專業人士確認，能降低誤信的風險。

二、留意誇大的療效：真正的藥物或保健品不會有「藥到病除」的神奇效果，若某些產品或資訊聲稱能立刻解決健康問題，民眾通常都需保持警覺。

三、確認訊息來源：網路上易出現冒名帳號或假專業人員，即使訊息看起來像是熟悉的人，也要確認是否為真實的本人，民眾若能找到官方或正規管道求證，會更有保障。

防堵措施應升級 僅下架內容還不夠

在制度面上，台灣社區藥學會不只拒絕醫療詐騙，也呼籲政府相關部門，正視AI與數位科技對醫療體系所帶來的衝擊，建立可即時查驗的醫療專業與醫療機構數位身分機制，除醫師、藥師個人執照外，也應納入合法診所與藥局的官方驗證識別，讓平台與民眾能清楚辨識「真實存在、可追溯責任的醫療場域」，並明確將「冒用醫療專業或醫療機構身分之AI造假行為」，列為加重處罰之詐欺與危害公共安全行為。

同時，政府應要求平台對醫療相關帳號與廣告負起更高層級的主動治理責任，而非僅以事後下架作為回應，更要啟動跨部會「醫療詐騙防制專案」，納入診所與藥局等第一線醫療場域的實際處境，避免基層醫療成為制度漏洞下的被動承擔者。

民眾拒絕私訊推銷 勿信保證療效

游佩雯理事長重申，真正的醫師、藥師、診所、藥局及其他醫事機構，不會透過匿名帳號、私訊推銷、保證療效或投資回報來進行醫療行為，台灣社區藥學會拒絕醫療詐騙，是為了守護民眾的健康選擇權，也是為了守住診所、藥局與醫療專業應有的尊嚴與責任。

