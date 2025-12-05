長輩最容易營養不足 3招把健康吃回來

台灣邁入超高齡社會，但比長壽更棘手是長輩「吃不好」，營養攝取不足、備餐困難、慢性病纏身，讓許多家庭的健康管理卡在「知道要顧卻不知道怎麼顧」。一套從量測到餐桌，打通生活日常的健康新解方悄然成形，要把長輩流失的健康一口口吃回來。

「慢性病是最難管理的一環。」華碩遠距健康事業部總經理許萬寶親自實測，他以一家4口為例，每人利用機器一次檢測血壓、血氧、體脂、心率等指標，數據串連至APP後，除了秒懂家族成員的身體狀況，並跳出推薦的對應食物，下單後直送到家。

廣告 廣告

許萬寶深知，當前高齡健康管理的問題，癥結往往不在設備，而是無法落實至生活，因此華碩、全家、桂冠強強聯手打造「健康生態圈」，企圖讓「顧健康」不再只是提醒，而是生活的一部分。

第1招：輕鬆量測！在家搞定關鍵健康數據

健康管理第一步，是掌握身體狀況。華碩推出「健康小站」，將血壓、血氧、體脂、心率等關鍵指標整合在單一設備，主打直覺式介面，讓長輩也能輕鬆操作。

量測後的數據會安全串接雲端，讓照護者即使不在身邊，也能即時掌握家人健康趨勢；數據不再只是記錄，成為可預警、可行動的依據。

第2招：AI上菜單！全家APP變身營養師

數據如何變成行動？答案藏在熟悉的手機裡。

健康量測資料會同步至全家APP，由AI模型分析後，生成個人化營養建議。長輩可直接在既有的購物平台裡，看懂自己身體狀況「適合吃什麼」，並依建議選購對應餐食，從理解到行動，一氣呵成。

全家E-Retail事業本部副本部長王啟丞指出，健康應該發生在最日常的場景，不是下載更多APP，而是在本來就會打開的畫面裡，完成健康管理。

許萬寶也坦言，慢性病管理最難的不是知識，而是持續，「當知道哪裡有問題，卻不知道吃什麼，健康管理就卡住了；這套系統就是為了解決這個斷點而生。」

第3招：吃得輕鬆 營養直接上桌

數據有了，建議也有了，最後一關是「吃得到」。

桂冠從產品端下手，針對長輩口感與營養需求設計均衡餐點，讓「營養解方」變成可入口的日常料理。例如推出波隆那肉醬義大利麵，一盒就能補足一餐關鍵營養，有22克蛋白質和12克膳食纖維，兼顧營養、便利與口感。

透過全家APP，長輩可依建議直接選購，完成「量測、分析、選餐」的一條龍流程。桂冠營銷副總王振宇強調，關鍵不在科技多炫，而在每一環都接得上，「讓照顧變簡單，才有可能養成習慣。」

長輩接受度高 滿意度達100％

這套系統已邀請40組含高齡長者家庭進行實測，健康量測習慣建立率從43％大幅提升至95％，健康小站自主使用率達87％，有71.8％受測者認為實際有幫助且願意持續使用。整體滿意度更達100％，其中桂冠餐食在「便利性」與「口感」滿意度皆超過9成，顯示科技不再只是冰冷工具，而能真正嵌入生活。

當數據走出螢幕、進入廚房，健康不再只是提醒，而是每天看得見、吃得到的實踐。

在超高齡時代，顧健康不是多做一件事，而是把原本要做的事，做對一點。而這場從科技走向餐桌的革命，才正要開始。