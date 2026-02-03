長輩有福了！澎湖今發5千元春節禮金 領取條件一次看

澎湖縣政府於今（3）日開始發放5000元的「115年春節敬老平安禮金」。（圖／翻攝自澎湖縣政府臉書）





澎湖縣政府於今（3）日開始發放5000元的「115年春節敬老平安禮金」，凡是在澎湖縣內設籍滿3年的65歲以上長輩皆可領取，預估將有2萬1812人受惠。澎湖縣長陳光復表示，此次的春節禮金是向長年為家庭與社會奉獻的長輩們，表達最誠摯的敬意，以及明（4）日還會發放5000元的春節慰問金，給同樣設籍在澎湖的身心障礙者。

領取資格、條件一次看

澎湖縣政府指出，春節敬老平安禮金的發放對象為民國50年2月17日前出生者，只要設籍滿3年以上，每人均可領取5000元。發放時間為今日下午起至3月31日，長輩們可找各村里長及村里幹事領取，若是採用匯款，則是在發放次日起3日內入帳。

此次所需經費為1億906萬元，澎湖縣政府表示，他們在一早便派員前往台灣銀行澎湖分行提領大量的千元大鈔，為了確保這筆鉅額現鈔的安全，澎湖縣警局不敢掉以輕心，也出動大批警力全程戒護，將一捆捆的現金送往警局禮堂，再由工作人員依序清點現金後裝入專用禮金袋，並交由各鄉市公所攜回至各村里發放。

縣長：希望大家開心過好年

陳光復也在一早會同議長陳毓仁前往作業現場。陳光復表示，農曆春節是家家戶戶團圓的重要時刻，他們期盼這份心意能化作最溫暖的祝福，讓全縣2萬多名長輩能開心地採辦年貨、添購新衣，與兒孫們在春節期間外出走走，盡情享受含飴弄孫的天倫之樂，為新春佳節增添更多喜氣與幸福。

