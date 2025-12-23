長輩有福了！「這縣市」70歲以上免繳健保費 敬老金加碼到2000元





台東縣長饒慶鈴表示，受益於財劃法、債務歸零，台東縣預計在2026年實施70歲以上長輩的健保費由縣府代繳，有望減輕長輩們每月的醫療負擔；此外，重陽節敬老禮金，也將由原本的500元加碼到2000元，兩項措施將有超過9成的台東縣長輩受惠。

台東縣政府說明，2024年底台東縣政府未償債務已歸零，加上2025年財劃法修正，因此台東縣自2026年起將推出兩大長者福利加碼措施，凡年滿70歲且設籍台東滿一年的長者，將由縣政府代繳健保費，而每年的重陽節敬老禮金，將從500元加碼到2000元，兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。社會處長陳淑蘭表示，健保補助預計可讓2萬6868名長者受惠、敬老禮金加碼則有4萬5000名長輩受惠，整體受惠者將超過全台東縣的9成長輩，

不過，根據《三立新聞網》報導，對於上述兩項福利政策，台東縣議員簡維國直言，當前台東縣的總自有財稅收入不足10億元且財政基礎薄弱，台東的房屋稅一年收僅1億100萬，光「代繳健保費自付額」預算就高達2億元。此外，70歲以上人口會逐年增加、健保費也不排除調漲，若將長年的重大支出寄望於尚未定案的《財劃法》，需考量可持續性。

簡維國強調，縣政府必須提出5年到10年財務規劃及備案，避免「收入減少、支出增加」的惡性循環，若僅實施一年就因財務破洞而停止福利，對縣民也是一種傷害；政策須確保連貫性，在《財劃法》未定案前，須做好相關備案，以免讓當前的福利成為下一屆縣府的負擔。

針對簡維國的質疑，陳淑蘭回應，當前縣府財政規模，有足夠的能力容納支出，兩大福利是根據目前的預算規模、長輩的微幅成長率進行規劃。至於預算是否通過，仍須等待議會審議。

