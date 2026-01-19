長輩步伐變小、記憶變差是失智？醫示警：恐是慢性水腦症
基隆長庚神經外科部主任陳品元教授提醒，慢性水腦症因症狀不明顯、進展緩慢，常被誤認為失智症或帕金森氏症，錯過治療時機恐讓長輩生活品質急速惡化，民眾應留意4大典型症狀。
陳品元指出，步態異常走路不穩是最早出現也最明顯的警訊。患者走路時會出現「磁吸步態」，就像腳底被磁鐵吸住，步伐變小、拖著腳走、雙腳張很開以維持平衡。這種步態會增加跌倒風險，容易造成跌倒骨折或腦部二度傷害。
陳品元表示，慢性水腦症造成的認知功能退化有其特點，患者會變得反應變慢、注意力不集中、對周遭事物興趣缺缺。他們可能記得很久以前的事，但對昨天發生的事情一片模糊，做事變得拖拖拉拉、猶豫不決，原本愛講話的人變得沉默寡言。
陳品元說明，膀胱控制出問題是水腦症的重要線索，患者一開始可能只是頻尿、夜尿次數增加，但隨著病情進展，會出現急尿、甚至完全失禁的狀況。這種尿失禁常常伴隨著走路不穩和認知退化一起出現，這個「三合一組合」就是慢性水腦症的經典表現。
陳品元強調，確診關鍵在於腦部影像檢查，慢性水腦症的患者做電腦斷層或核磁共振時，會發現腦室異常擴大。腦室是大腦中充滿腦脊髓液的空腔，若頭部影像顯示腦室擴大，應盡速就醫。
