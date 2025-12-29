長輩注意！AI假醫師「陳志明」影片流竄 台大「查無此人」衛福部：可開罰

YouTube出現自稱「陳志明醫師」的頻道，但其實全是AI生成的影片，內容也有諸多不符合事實。（翻攝自YouTube）

你家長輩也會用YouTube看衛教影片嗎？小心被來路不明的假醫師誤導了！最近網路上出現名為「陳志明醫師」的YouTube蘋道，發布300多部影片在談衛教資訊，但其實內容可能都是從其他地方移花接木或編造而來，因為根本沒有「陳志明醫師」這個人，全是有人刻意用AI生成假人在說話。對此衛福部表示，此頻道已明顯違反《醫師法》《醫療法》相關規定，可依法開罰。

近期YouTube上流傳許多衛教影片，來自一個有2.3萬人訂閱的頻道「陳志明醫師」，畫面中一名有著灰白頭髮、看似約5、60歲年紀的男子穿著醫師袍、戴著聽診器，在鏡頭前分享「醫療知識」，許多影片標題都用「醫師揭秘」「醫師警告」「最新研究」等聳動的句子開頭，製造懸疑感。

號稱台大醫院、北榮研究 遭院方打臉

不過如果仔細一看，就會發現其實這個自稱陳志明醫師的男子根本不是真人，而是AI生成的影像，其在影片中說的醫學相關內容也很多並非事實、缺乏根據，例如宣稱台北榮總或是台大醫院，在糖尿病或牙周病治療、細菌療法上有所突破，皆為不實內容。

不僅內容有疑慮，台北榮總、台大醫院也紛紛出面澄清，強調他們醫院裡都沒有這個「陳志明醫師」，提醒民眾提高警覺，尤其這類影片標題聳動、特別容易吸引長輩注意，雖然他不一定直接販售藥品，但會傳遞似是而非的醫療觀念，又假冒大醫院醫師的身分，傳播力道極大。

假冒醫師名義觸犯哪條法？

針對AI假醫師製作大量影片在網路上流傳，衛福部長石崇良表示，其假借醫師的名義散播「偽知識」，已明顯違反《醫師法》第7-2條規定，「非領有醫師證書者，不得使用醫師名稱」，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；同時根據《醫療法》第87條規定，廣告內容暗示或影射醫療業務者，視為醫療廣告。第84條明訂，非醫療機構，不得為醫療廣告，違反可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

林靜儀：盼建立醫師身分揭露機制

衛福部次長林靜儀則指出，影片內容若有錯誤，民眾可向影音平台或衛福部提出檢舉。AI虛擬醫師的幕後製作者是否具醫師身分也是要釐清的重點，若是醫師那就應負起相應的專業責任，但若不是醫師，卻創立虛擬身分假冒醫師、發表醫療專業意見或言論，可能涉及《醫師法》適用問題。

她也提到，一般自然人不具醫師執照不得稱為醫師，但能否以虛擬方式假扮醫師並發表醫療言論，將由法規會進一步討論。國外有些醫師的YouTube頻道會揭露合法執業醫師的身分，他們也希望和數發部YouTube合作，建立合法醫師身分的揭露機制。

