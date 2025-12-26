長輩為何常墜詐騙陷阱？醫：不是貪心是「1功能」退化中 家屬可以這樣做

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】詐騙案層出不窮，高齡長者更是常見受害族群。許多家屬難以理解，明明長輩一生閱歷豐富，卻還是會被「投資穩賺不賠」、「噓寒問暖型關懷」等話術欺騙。高齡醫學內科傅裕翔醫師分享，自己曾遇過一名被詐騙300萬元的長者，反覆訴說騙子每天詢問他吃了沒、提醒他不要太累，讓他誤以為遇到真正關心自己的人。傅醫師提醒，長輩被騙常常不是因為貪心或愚笨，而是大腦功能退化加上孤獨感來襲，讓他們逐漸「分不清善意與陷阱」。

大腦退化、疾病、孤單感交織 讓長者判斷力失準

傅裕翔醫師指出，長者雖然持續累積社會經驗，但負責風險判斷、衝動控制與社交真偽辨識的「前額葉」會隨著老化逐漸萎縮。當大腦退化碰上三高、慢性病、睡眠品質不佳、情緒低落等狀況，判斷力下降的速度可能更快。面對詐騙訊息，旁人留意的是可疑的文字與投資訊息，但長輩此時感受到的，是「終於有人願意聽我說話」，判斷力進一步受影響。

一項2024年的研究顯示，隨著年齡增長，人們更難忽略外表，也就是第一印象所帶來的誤導，在「真假、好壞、是否可信」的判斷上，比年輕族群更容易出錯。傅裕翔醫師表示，孤獨感、慢性病痛、記憶力退化，讓高齡者更渴望連結、想被需要，卻也讓他們成為詐騙集團的目標。

怕他受騙不要先責備！家屬做好3件事 和長輩共同抗詐

當長輩遇上詐騙，許多家屬的第一反應是憤怒、責備，甚至有人擔心長輩受騙，選擇沒收手機、關閉銀行帳戶。然而傅裕翔醫師提醒，這些作法其實容易適得其反，「你越禁止，他越偷偷；你越責備，他越容易相信詐騙者才是站在他那邊的人。」

傅醫師建議，家屬若想真正保護長輩，可以做好以下3件事：

陪他一起判斷，而不是替他決定：

不要直接斷言「這是詐騙」，可以把說法改成「我們一起看看好嗎？我怕你會吃虧」，讓長輩感覺家屬是盟友，而不是感到被否定。 降低金流風險，而不是把一切奪走：

理解長輩可能判斷失準的方向，針對性減少風險，例如設定大額轉帳雙重驗證、將大筆資產放入需二次確認的帳戶，或定期與長輩一起檢查帳務，都能在不傷害尊嚴的前提下，降低損失。 以陪伴填補詐騙的縫隙：

傅裕翔醫師觀察，許多被詐騙的長輩，他們真正的心聲是「好久沒有人跟我聊天了」。多一點陪伴、關心，他們就少一點理由相信外人。

傅裕翔醫師指出，長輩跌倒、失智或慢性病的照顧大家都知道，但「被忽略」這件事的殺傷力卻常被低估。他也呼籲，在這個詐騙橫行的社會中，主動的關心與陪伴，對長輩也是一種重要的保護。

資料來源：你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病

