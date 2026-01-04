長輩狂問月薪還敗德四處傳 網狂推神應對還擊讓對方秒閉嘴

網友抱怨親戚每次見面都狂問他薪水賺多少，讓他壓力很大。（示意圖，本刊資料照）

農曆年將至，許多人都會煩惱與親戚長輩見面時對方打探自己薪水。一名苦主最近在網上求助，家中長輩對他的薪水有種近乎執著的關切，每次見面必關切有沒有領到10萬，還把這些數字拿去跟左鄰右舍廣播，讓他感到壓力爆棚，最後乾脆選擇躲避見面，沒想到反而被對方投訴不聽話，讓他既無奈又不知該如何溝通。

長輩對月薪十萬莫名執著

這名網友在Dcard發文表示，原本是想分享高薪轉職的喜悅，沒想到誠實告知後卻演變成揮之不去的惡夢，甚至被長輩當成跟鄰居炫耀或比較的談資，長輩不但次次追問有沒有領到10萬元，連獎金發多少都要精確掌握，簡直像在面對主計處的薪資調查，最後只能靠減少見面來逃避壓力，卻還要背負不禮貌的罪名。

怕被借錢避談買房

除了薪水被緊盯，就連買房這件喜事也變了調。長輩不但從未踏入新家，還刻意避開話題，似乎深怕被開口借錢，完全忽視原PO單純想分享成就的心情，讓他在網上求助如何不傷感情地設立防線。

薪水低報有何好處?

網友們看後感同身受，許多過來人紛紛獻計，建議直接採取低報策略，「我也都低報50%，200報100，現在400報200」「我跟我姊是選擇直接低報，畢業後到現在一樣都講3萬、3.2、3.5，我們還沒30歲，我姊獎金領很多，也沒讓我爸媽知道，我是每年都被罵沒出息、不上進...但我是沒差，清楚自己在幹嘛就好了，親朋好友問隨便敷衍帶過」

「低報會比較好，長輩不去自己賺，覬覦晚輩的錢，目前正面臨這個問題，望週知」「本身在營造業，不熟的親戚問統一回答在五金行上班或是給男友養，薪水基本薪資，被笑我也沒差，反正他們問這個就是看你過得好不好，不好他們就很爽，過很好就嫉妒講閒話，低報，順便看看他們到底是哪種親戚」。網友提醒被笑沒出息也沒關係，畢竟報得太高反而容易招來嫉妒或沒完沒了的比較。

直球對決讓對方閉嘴

另外，則有網友採取直球對決，反問對方為何打聽隱私，讓長輩知難而退，「有一次被一個長輩問一個月賺多少？我看著他的眼睛反問：你怎麼會問我這個問題？你難道不知道這是一個很沒禮貌的問題嗎？長輩就閉嘴了」；也有人給出模糊的答案，使用超大區間法學會適度隱藏，「我都是用區間回答，3萬-20萬，喜歡看親戚露出疑惑的表情」「問薪水，就說目前夠用，稱讚你工作薪水高，回也只是混口飯吃，問獎金，說不無小補」；甚至也能用幽默的誇張數字讓對方接不下去，「也沒多少啦，就三百多萬左右而言，真有夠少的，之後大概就沒人會再問你薪水了」。

網友認為面對長輩的過度關心，其實本來就沒必要全盤託出個人收入隱私，適度設下界線並不代表沒禮貌，而是一種必要的心理防護。

