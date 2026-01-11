長輩狂喊冷又不開暖氣！他崩潰嘆「不知怎麼辦？」 網共鳴：習慣改不了

家中長輩喊冷又不捨得開冷氣，引發網友熱議，直言這是長輩經異行為，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

天氣冷到不行，對老人尤其是。有網友在社群無奈表示，家中長輩不斷傳訊息「冷到發抖」，但已經幫忙買了暖氣，老人家又怕浪費錢，捨不得用，不知怎麼辦？貼文引發網友共鳴，紛紛留言表示，「長輩經典行為」、「老人節省的習慣改不了」、「無解」，也有人提醒，或許是「要你回家給他溫暖」。

這名網友是在PTT八卦板發文表示，每次天氣變冷，家中長輩就開始喊冷，「每天七早八早就傳一個冷到發抖給我，可是之前就已經買了暖氣，叫老人開給我說浪費電。」原PO無奈表示，怎麼講都說好冷但都不用，不知道怎辦？

貼文一出，引發熱議，許多網友表示，也遇到類似的情形，直言很難改變長輩的關念，「老人家都這樣啊，不需要科技的優越感」、「老人節省的習慣改不了沒辦法」、「無解，很多人就是這樣」。也有人獻計，「不要讓他看到帳單阿」、「你出電費阿」。

也有網友建議，可以用健康風險的角度，說服老人家使用暖氣，「跟他們說看病的錢比電費貴多了」、「暖氣開一天的錢還沒有他們去掛號一次貴」。另外，有人提到，家中長輩其實「要的是你關心」、「就是要你回家給他溫暖」。

