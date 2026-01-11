長輩狂喊「天氣冷」不開暖氣！一票人好無奈 內行曝1招：馬上躲上床
近來強烈大陸冷氣團接力報到，各地屢探低溫。一位網友近日表示，他家的老人每逢天氣變冷就會抱怨「冷到發抖」，他為此添購了暖氣、暖氣扇，希望能讓長輩保持溫暖，結果長輩卻嫌耗電、電費貴而不用，讓他不知如何是好，貼文曝光後引發熱議，許多人坦言「老人就是這樣」，不少人則建議可選用較省電的「電熱毯」。
原PO在PTT發文指出，家中長輩常常喊冷，天氣轉冷就會傳訊息給他抱怨「冷到發抖」，他為此添購了暖氣、暖風扇，結果長輩兩個電器都擺著不用，說「電費會多很多」，讓原PO完全不知該怎麼處理，因此決定上網求救，「家中老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎辦？」
對此，許多人紛紛回應，「老人就是這樣，不想花錢」、「老人節省的習慣改不了，沒辦法」、「無解，很多人就是這樣」、「老人家都這樣啊，不需要科技的優越感」、「跟他說住院花的錢更多」、「老人總喜歡沒苦硬吃」、「這種省錢省到瘋的老人，一律建議不要理，也不用花時間溝通，他們滿腦子都是省省省」。
另外也有人建議可改用較省電的電熱毯，「買電熱毯」、「你應該買的是電熱毯，老人就會躲上床了，你就說電熱毯比電扇還省電他就會用了」、「跟暖氣比，電熱毯真的會讓老人覺得比較省電」、「電熱毯很省電，買個寵物用電熱毯，蝦皮有499的，開一整天只要2度電，台電有電熱毯比暖氣省電80％的新聞，貼給你家老人看」。
台電過去曾說明，用電熱毯取代電暖器可省下約8成電費，不過使用時有4大原則，一、要平鋪使用，以免內藏電熱絲過度彎曲摺疊而故障起火，二、要控溫定時，建議睡前預熱半小時並關閉開關，三、要有衣物或薄被隔開，以免皮膚長時間接觸而低溫燙傷，四、要有商品檢驗標識。
