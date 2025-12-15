長輩生活更豐富精彩 板橋榮家新中巴微旅行啟動

《圖說》充滿歷史韻味的新芳春茶行博物館，讓長輩彷彿穿越時空隧道，回到過往的繁華年代，左3板橋榮家陳桂美主任。〈板橋榮家提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】板橋榮家為落實輔導會推動「活躍老化」，鼓勵長輩走出戶外，新購置一輛中型巴士，提升長輩外出的便利性與舒適度。日前首發行程，帶領長輩們前往台北市欣欣百貨、新芳春茶行博物館及大稻埕進行半日遊，在舒適的旅程中享受購物樂趣與文化薰陶。首站抵達欣欣百貨，受到李文英董事長及百貨同仁的熱烈歡迎，及親切問候。

板橋榮家陳桂美主任表示，新購置的中型巴士將成為連結長輩與社會的重要橋樑，透過規劃各類型的參訪與旅遊活動，不僅能增加長輩的社會互動，更能延緩老化、促進身心健康，未來將持續規劃更多元的行程，讓長輩的晚年生活更加豐富精彩。

《圖說》李文英董事長(左2)及百貨同仁的熱情招待長輩，長輩們開心購物人手一袋。〈板橋榮家提供〉

她說，行程首站抵達欣欣百貨，受到李文英董事長及百貨同仁的熱烈歡迎，李董事長親切地問候長輩，招待下午茶，讓長輩吃飽戰力滿滿，在百貨公司內興致勃勃地參觀選購，特別是對輔導會農特產品專區情有獨鍾，以實際行動支持輔導會推廣的優良產品，現場氣氛熱絡，充滿歡聲笑語。

《圖說》板橋榮家長輩在欣欣百貨設置的輔導會農特產品專區開心購物。〈板橋榮家提供〉

緊接著轉往充滿歷史韻味的新芳春茶行博物館，這座古色古香的建築保留豐富的茶文化與大稻埕的商業歷史記憶，讓長輩彷彿穿越時空隧道，回到過往的繁華年代，在懷舊的空間裡，長輩們一邊悠閒地參觀，一邊放鬆身心，享受難得的悠閒午後外，更有長輩漫步大稻埕街區，看著迪化街融合傳統與現代的街景，邊選購知名的伴手禮。