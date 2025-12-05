▲長輩用路更安心！斗六警走進社區強化交通安全。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣警察局斗六分局為提升高齡者交通安全意識，日前前往斗六市鎮北發展協會辦理交通安全宣導活動，針對社區年長者進行重點宣導，現場參與踴躍、互動熱烈，深獲民眾肯定與好評。

此次宣導內容依長者實際用路情形規劃，涵蓋行人用路安全、微型電動二輪車相關法規、遠離大型車之安全距離、支幹道路口路權判斷等重要觀念。宣導員透過圖卡說明、實際案例分析及有獎徵答等方式，讓長者在輕鬆互動中學習正確用路觀念，並提醒長輩外出時務必穿著亮色衣物、遵守交通號誌、不搶快通行，以降低交通事故風險。

針對近年常見的微型電動二輪車事故，現場也特別加強宣導相關使用規定與安全重點，包括應配戴安全帽、不雙載騎乘，以及依法掛牌，提醒長者與家人共同留意，避免因違規而發生危險。

此外，宣導中特別強調「遠離大型車」的重要性，說明大型車輛具有視野死角、內輪差與氣流效應等潛在風險，提醒行人及騎士應避免與大型車併行或停留在其四周死角區域，確保自身安全。

斗六分局長李宗儒表示，交通安全是現今最重要的公共議題之一，尤其高齡者更需要完善的安全觀念保護；斗六分局將持續結合社區活動、機關團體與各項集會場合，深入基層加強宣導，落實交通安全教育，期盼透過持續宣導，讓每一位民眾都能建立正確的用路觀念，共同營造安全的交通環境。