長輩用路更安心！斗六警走進社區強化交通安全

新北市 / 綜合報導 今（6）日早上8點多，新北市淡水區的淡金公路發生一起嚴重車禍，一輛拖板車不明原因自撞安全島後，再衝撞對向，整輛車打橫在2個車道。過程中波及另一部汽車，拖板車司機當場沒有呼吸心跳，送醫不治。據了解，37歲的黃姓駕駛有心血管疾病，是否因身體因素造成失控，詳細原因及肇責還待後續調查釐清。一輛拖板車路線越來越偏，接著撞擊護欄，瞬間塵土飛楊，如果再慢個一秒，轎車恐怕就會被撞上，目擊民眾說：「對向衝過來，(拖板車)是怎麼開的。」從高處往下看，拖板車的車頭卡在安全島，整輛車佔據車道機車道還有人行道，路燈斷裂車殼零件也四散一地，目擊民眾說：「開始清理後面要讓車輛先通過。」白車駕駛站在路邊看起來驚魂未定，因為他當時被拖板車追撞，好在力道沒有很大，車子左前輪爆胎保險桿嚴重毀損，他人只有輕傷不用就醫，目擊民眾說：「這是肇事車禍。」這起嚴重的車禍意外6日早上8點多，發生在新北淡水淡金路二段往三芝方向，當時37歲的黃姓拖板車司機，不明原因失控自撞安全島，再衝撞到對向車道，還波及到一輛汽車與一台機車。目擊民眾說：「好像是這個橋墩，然後他(司機)就往下滑，不知道是滑還是駕駛，到了過來以後，大概就到了那個橋墩，(拖板車)就整個轉向進來了。」由於適逢假日，淡金路車流量很大，拖板車險些撞到輕軌橋墩，還90度橫切，但幸運的是沒有釀成更嚴重傷亡，拖板車停在附近空地，雙黃燈也還一閃一閃，據了解黃姓駕駛有心血管疾病，疑似開到一半身體不適，而他也意識到刻意打燈放慢速度。目擊民眾說：「由東往西過來，(拖板車)就突然轉向，那個時候我想，(司機)已經趴下去了。」事發後駕駛的父親趕到派出所，感覺有些不知所措，是否因為身體因素導致車禍，進而造成這起意外，相關單位還要調查釐清。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話