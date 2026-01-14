長輩界最紅桌遊「拉密」1人也能玩！醫：有助延緩認知退化
過往說到長輩的娛樂，多半都會想到喝茶聊天。不過，隨著時代改變，有愈來愈多長輩也愛上有以色列麻將之稱的「拉密（Rummikub）」，玩的人數甚至已經更勝於麻將。
方桌邊圍坐著3名頂著俐落短髮、戴著口罩的阿姨，聚精會神在打「拉密牌」。雖然大家都是新手，氣氛顯得輕鬆，但從她們挺直的腰桿，仍能感受到彼此較勁的一絲緊張。
「好像不行，沒辦法，」穿紺藍色短袖的阿姨盯著自己的牌說，邊搖頭皺眉。10秒後，坐她右手邊的對手決定出手相救。兩人視線在牌架和桌面間來來回回，經過一番乾坤大挪移，原本看似沒辦法出的牌，竟然能巧妙地融進桌上的數字堆中。
將視線拉遠，偌大的教室中，還有10幾桌的阿姨和伯伯同時也在玩拉密。仔細看，有的拉密牌還不只是顯示數字，更多了些花樣，例如有著一張半黑半白的圓臉，又或是像是日偏食般的兩張臉。
拉密牌究竟有著什麼魅力？為何能在長輩之間蔚為風潮？
「以色列麻將」拉密，簡單好上手
近年來在長輩間掀起炫風的拉密數字牌，其實是一款已有約75年歷史的以色列桌遊，由104張數字牌及2張可以當成任意顏色和任意數字的百搭國王牌組成，適合2～4人一起參加，遊戲規則跟打麻將頗為相似。
每個人先輪流拿一張牌，直到每個牌架上都湊滿14張，其他牌則先覆蓋牌面放在一旁，當成牌庫。要開始遊戲，每人手上的14張牌，必須以3張以上為單位進行出牌。每個玩家第一次出牌，不可使用牌面為圓臉的百搭國王牌，且丟出的數字牌加總必須超過30才能「破冰」，繼續接下來的遊戲。
成功破冰後，遊戲正式開始。每個玩家輪流出牌，出牌必須符合「3張以上同花色接龍」（順子）或「3～4張不同色、同數字」（鐵支）的規則，再換下一位玩家。不過，如果該回合沒有辦法出牌，就必須從牌庫中抽一張牌，放到自己的牌架上。只要一有玩家將自己牌架上的牌全數出完，該玩家就獲勝，其餘的人則可繼續玩，直到第2或第3名出爐後結束。
輕鬆有趣、新手門檻低，拉密成銀髮族最愛娛樂
長庚養生村社工師李喬琳表示，近年玩拉密的長輩愈來愈多，8年多前開設的拉密課程至今人氣依然不減，甚至村內原本規劃的桌遊課程，到後來都變成拉密教學，「拉密在這裡已經成為主流活動了。」
李喬琳拉開教室後方的櫃子，其中一層就擺著5～6盒拉密，數量與寥寥無幾的跳棋、象棋形成對比，讓人明確可以感受到長輩們對拉密的偏愛。
「雖然有公用的拉密牌，但現在長輩幾乎人人手上都有一副。」她笑說，自己也受到長輩間這股拉密風潮影響，忍不住買了一副拉密牌回家跟家人玩。
其實不只養生村，各大日照中心或據點中，拉密已成為最受長輩青睞的娛樂遊戲。李喬琳說，在這之前，村內長輩主要的娛樂以打麻將為主，但因麻將要從零開始學有一定難度，每一局要湊滿4個人才能打，時間又長，門檻較高。另外，對部分長輩來說，一談到麻將就會不自覺聯想到「賭博」的負面印象，因此降低了新手長輩的學習意願。
某次李喬琳與長輩、志工聊天時，被推薦了拉密這款桌遊。接觸後，她決定從社區大學找老師來村內教學。有趣的是，長輩上了課，玩了幾輪後，愈來愈多人玩出興趣跟心得，甚至得另外挪出一間空教室，讓原本和麻將玩家共用一室的拉密玩家獨立使用。
現在，養生村每年重陽節前後都會舉辦拉密大賽，邀請村內外長輩一同共襄盛舉。
能動腦、促進社交，拉密助失智長輩認知不退化
台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任林明憲點出，長輩玩拉密，得靠策略性排列組合手中的數字牌才能獲勝，玩家須思考數字排序、顏色分類與出牌邏輯，等於遊戲過程中一直在動腦。
北市聯醫失智症中心主任劉建良也表示，拉密具備可多人玩、規則簡單，練習上手後對出牌更熟練等特色，十分適合高齡者，可讓長輩多動腦，預防認知功能退化。他認為，透過多人一起玩拉密，就能達到促進長輩社交互動的效果。如果今天玩的對手是家人以外的其他長輩，因為少了自己在遊戲中被「讓」的感覺，彼此良性競爭也能帶來成就感。
劉建良分享，自己曾治療過一名患有輕度失智的阿姨，但自從阿姨接觸拉密後，幾乎天天都會到據點和其他長輩一起玩，過了幾年狀態都沒有退化。「一般失智5～6年就會從輕度轉中度，現在看她的認知功能都還維持在輕度失智，很厲害。」
沒伴也能開心玩！1人分飾4角刺激腦部運作
不過，如果剛好身邊暫時沒有其他親友，長輩一個人也可以玩拉密。現年74歲，頂著一頭蓬鬆銀棕色的捲髮、鼻梁上掛著細金框的眼鏡，氣質脫俗的淨因阿姨，在長庚養生村住了1年後才開始接觸拉密，至今斷斷續續玩了約3年，2025年開始才固定每週都會玩拉密。
淨因阿姨有擔任村內拉密課程志工，不僅協助課堂、向新加入的長輩解說遊戲規則，偶爾也會坐下來和其他人玩一場。和村內長輩一樣，她自己也有買一套拉密。
不過，自認個性較為內向的她，更多時候是和家人玩，又或是每天睡覺前「1人扮4人」，跟自己來場拉密較勁，透過遊戲刺激大腦運作，「一樣依順序出牌，玩完一局差不多20～25分鐘。不會無聊，就當作習慣每天練一下頭腦，平常心啦。」
對淨因阿姨來說，玩拉密既能交朋友，也是個對腦力有幫助的消遣。她除了把玩拉密列入每日行程，鍛練腦力外，也還有很多其他課程和活動等著完成，「我還有上唱歌、二胡的課，有時候也要去附近家樂福買菜，還有1個禮拜2次的肌耐力課程。」
她表示，這些課雖然多，但彼此間不衝突，反而體力和腦力都訓練到了，生活中其實不是只有拉密。
可促進思考、社交有益大腦，為長輩帶來成就感
雖然玩拉密可以訓練頭腦，但李喬琳也點出，如果長輩玩得很專注，可能不小心就會坐太久。不過她笑說，拉密不像麻將，若打到一半中斷會有「拐氣」問題，中途上廁所不會有影響。外加許多長輩也已成老手，養成玩個1小時左右，1～2局就起來喝水上廁所的好習慣。
劉建良表示，雖然國際尚未有研究證明玩拉密可以有效預防失智，但玩拉密帶來的社交及輕微競爭，不只能為長輩帶來成就感，也能促成長輩持續玩下去的動力。
「預防失智策略重在規律運動、用腦健腦、飲食護腦、充足睡眠與穩定情緒，以及社交參與，玩拉密即便沒辦法5項都滿足，但可以確認的是『用腦健腦』和『社交參與』這2塊，是肯定有的。」他說。
（本文諮詢專家：台北榮總高齡醫學中心研發推展科主任林明憲、北市聯醫失智症中心主任劉建良、長庚養生村社工師李喬琳）
