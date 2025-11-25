長輩疑慮解除 泌尿科醫師解釋男性結紮真相

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

37 歲的阿雄與太太育有兩名女兒，夫妻日前討論是否進行結紮以避免意外懷孕，沒想到過程中被婆婆得知，引發家庭小爭議。婆婆擔心兒子被「去勢」後影響性能力，對媳婦的現代觀念感到不諒解。直到泌尿科醫師出面說明男性結紮的原理與好處，長輩才放下成見，阿雄也決定採用「微創結紮手術」，夫妻往後再也不必擔心意外懷孕。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主任級醫師蕭子玄指出，其實夫妻早已有結紮打算，最近因太太月經遲來，差點誤以為懷上第三胎，驚嚇之下更堅定結紮決心。蕭子玄說明，男性結紮僅截斷輸精管，精子無法排出體外，但睪丸仍會製造男性荷爾蒙，不會影響性能力或雄風。醫師也提醒長輩，現代年輕夫妻經濟與育兒負擔沉重，若因錯誤觀念而避免結紮，未來萬一懷上第三胎，恐影響生活品質。

廣告 廣告

微創結紮手術使用特殊器械，在陰囊表皮製造微小開口，將輸精管拉出後結紮，降低傷口感染與血腫風險，手術約 30 分鐘即可完成，僅需局部麻醉即可。蕭子玄提醒，術後精液仍可能含殘留精子，需術後三個月回診確認已無活動精子，再視為完全避孕，這段期間仍須搭配其他避孕方式。

術後幾天內，建議避免劇烈運動與提重物，若有輕微悶痛，可冰敷並休息，多數可迅速緩解。如出現持續疼痛或感染跡象，需立即回診。

蕭子玄強調，男性結紮並非削弱「雄風」的手術，而是現代夫妻面對育兒成本與生活壓力的一種安全、有效避孕方式，也展現丈夫對妻子的體貼。只要遵循醫師專業評估與術後指導，便能安全達成避孕效果，同時打破傳統疑慮，促進家庭共識與生活品質提升。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·男性結紮會痛嗎？能恢復生育？醫公開「你必知的5件事」 性功能不會變差

·你以為有效的「4種避孕方式」全錯了！婦產科醫示警 愛愛完灌洗下面中鏢