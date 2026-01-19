長輩看手機音量越調越大？醫：「聽不清」3點傷腦 失智風險恐悄悄提高

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】家中長輩是否常常答非所問、看電視或手機音量越調越大？不少人認為聽力退化是自然老化現象，多選擇忽略。然而，耳鼻喉科王曜院長提醒，聽力下降影響溝通、對生活帶來不便，更可能為未來的失智埋下隱憂！他說明，聽力退化本身就是失智症的獨立風險因子，多項研究已證實，聽力退化程度越嚴重，未來罹患失智症的風險也越高。

聽不清楚讓大腦缺刺激！溝通困難少互動 大腦退化加快

王曜院長指出，大腦像一台需要不斷接收指令的「中央處理器」，耳朵作為重要的「訊號接收器」，一旦出現失靈，大腦長期缺乏足夠的刺激，就可能加速退化。

廣告 廣告

聽力下降影響大腦，首先體現在社交孤立。當長輩因為聽不清楚，久而久之可能選擇減少與人交談、刻意避開聚會等，而缺乏人際互動，正是是大腦功能退化的一大殺手。

大腦要「猜」別人說什麼 佔用資源影響認知

王曜院長進一步說明，聽力下降讓大腦需要花費更多力氣去「猜測」對方的話語內容，導致處理記憶、思考等功能的資源可能被排擠，進而影響整體大腦認知。此外，部分研究也提出共同病理機制的可能性，聽覺神經與腦部神經的退化，背後可能存在共同的生理原因，兩者將相互影響。

保護聽力有2招！定期檢查助及早介入 必要時別抗拒「它」

聽力與大腦健康密切相關，因此王曜院長強調，不只要留意長輩的行動能力和記憶力，也要多觀察他們的聽力狀況，並在問題出現時及早介入。

定期接受聽力檢查。

王曜院長建議，50歲以上的民眾，應將聽力檢查列入定期的健康管理，就如同量血壓、測血糖一樣，透過每年定期檢查聽力，有助及早發現問題。 別抗拒助聽器：

不少長輩對配戴助聽器感到抗拒，擔心被貼上「老了」的標籤。對此，王曜院長指出，助聽器可幫助長輩重新建立與外界的溝通，也能減輕大腦的負擔，是協助大腦維持活躍的重要工具，目前也被認為是可幫助降低失智風險的積極作為。

資料來源：空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢

【延伸閱讀】

睡前戴耳機聽音樂也藏失智風險？醫點名「3大NG習慣」恐傷腦！

每天小酌一點點沒關係？醫示警：失智風險比你想的高



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67297

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw