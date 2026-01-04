長輩神器！傳統型年月曆優點曝 「這時段」更是一本難求

在現今3C普及的年代，還需要傳統紙本月曆嗎？有網友發文提問，家中長輩到現在還掛著傳統月曆，讓他困惑又好奇地問，「這個能幹嘛？」不少網友回應，提到各種優點；也有業務表示，每到過年過節時，傳統掛曆、桌曆都很搶手，甚至送完後，客戶還會問「還有沒有？」根本是一本難求。

如「大字版生活備忘錄」 回診、繳費一目了然

網友好奇發文指出，既然手機這麼方便，那家中傳統紙本的月曆，到底還有什麼用處？貼文一出引發熱議，不少網友替傳統月曆讚聲。尤其對視力退化的長輩而言，傳統月曆就像大字版的生活備忘錄，平常回診、拿藥、繳費等行程都可以標記在上面，一目了然。

網友也提到，像是考試日期、出遊日子，甚至給寵物餵藥的時間，都能寫上去，由於掛曆或桌曆通常放在明顯的位置，比起手機更能防止遺漏重要事項。

紙本更有溫度 業務：年底是炙手可熱搶手貨

許多月曆印有可愛圖案，有的還具有特殊設計和收藏價值，也象徵一種生活儀式感。有業務指出，到了年底，傳統桌曆、掛曆是炙手可熱的搶手貨，送給客戶後，他們還會問「還有沒有？」根本是一本難求。

