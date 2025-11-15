長輩突然變很怪？懶出門、疑心病…都是「求救訊號」！醫3方向找出壓力源：他們不是變了是病了
「醫師，我媽媽最近變得很怪，怎麼跟她講都聽不進去。」──談談與有精神狀況的長者相處
在我的門診裡，這樣的對話幾乎天天發生。
有人說：「她明明以前很開朗，現在卻懶得出門、整天懷疑人。」
也有人哭著說：「爸爸最近半夜起來罵人，說有人要害他。」
這些改變，對家屬來說，是一種無聲的震盪。
他們不只是照顧病人，更像是被捲入一場無法預測的「情緒風暴」。
長者的「精神狀況」，不是病名，而是求救訊號
在高齡醫學裡，我們常看到這些事情，導致長輩的精神狀況出現問題：
3.身體的問題
感染、脫水、低血糖、腎臟病、藥物副作用，都可能讓大腦暫時失調，出現幻覺、焦慮或暴躁。
2.心理的問題
退休後的孤獨、喪偶、角色被取代、失去自主感，都可能讓他們陷入抑鬱或偏執的狀態。
1.環境與照顧壓力
太吵、太暗、太冷漠，都會讓情緒更加不穩。而當照顧者也被耗盡，整個家會陷入惡性循環。
但在這些故事裡，我最常看到的，是「誤解」。
有次，一位太太氣呼呼地說：「醫師，我先生最近一直罵我偷他錢，我真的快受不了了！」
檢查後發現，他其實是早期失智合併譫妄。
腦中影像處理出了問題，讓他「看見不存在的事」。
太太愣了幾秒，然後掉下眼淚。
她說：「原來他不是討厭我，是他病了。」
那一刻，她的眼神從「被傷害」，變成「想理解」。
精神症狀，是大腦在說「我累了」
身為醫師，我最常提醒家屬的事情是：不要急著說教，也不要急著糾正。
因為對有精神症狀的長者來說，「事實」不是最重要的，「安全感」才是。
你可以這樣做：
1.先陪伴，不要辯論。
如果他說「有人偷錢」，你不一定要反駁「沒有人偷」。
你可以先說：「你一定覺得很不安，我陪你一起找找看好嗎？」讓他感受到「被理解」，大腦才會放鬆。
2.調整環境，勝過調整情緒。
適度的光線、規律的作息、熟悉的物品、固定的照護者，能讓他們的世界穩定下來。
3.照顧者也要照顧自己。
精神狀況不穩的長者，往往讓照顧者筋疲力盡。
我常說：「如果照顧者先倒下，病人也無法康復。」
請務必找人分擔、向醫療團隊求助、給自己喘息時間。
這些長者不是「瘋了」，而是「心裡太痛」。
他們的「怪行為」，其實是在試著用有限的語言求救。
就像身體會發燒一樣，精神狀況不穩，也是一種「腦的發炎反應」。
我們需要的，不是責怪或忍耐，而是重新學會傾聽。
最後，我想跟照顧者說：當你覺得他「變了」，那不一定是他變壞，而是他正在生病。
你不是失敗的家人，你只是面對一場更難的戰役。
而這場戰役，你不需要一個人打。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）
更多幸福熟齡文章
00878配息0.4元、年化配息率7.37%！除息日、發放日出爐…試算「月領1萬元」要多少成本、持有幾張？
明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年
遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 7 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 4 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 7 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
普發1萬是誰的功勞？他見最新民調震驚了
[NOWnews今日新聞]財政部全民普發1萬近期陸續入帳，在野陣營怒轟執政黨原本說普發現金是違憲，現在卻大搶功勞，入帳備註「行政院發」，甚至強調「領1萬找民進黨」等。對此，台灣民意基金會今（14）日發...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 5 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前