長輩突然變很怪？懶出門、疑心病…都是「求救訊號」！醫3方向找出壓力源：他們不是變了是病了





「醫師，我媽媽最近變得很怪，怎麼跟她講都聽不進去。」──談談與有精神狀況的長者相處

在我的門診裡，這樣的對話幾乎天天發生。

有人說：「她明明以前很開朗，現在卻懶得出門、整天懷疑人。」

也有人哭著說：「爸爸最近半夜起來罵人，說有人要害他。」

這些改變，對家屬來說，是一種無聲的震盪。

他們不只是照顧病人，更像是被捲入一場無法預測的「情緒風暴」。

長者的「精神狀況」，不是病名，而是求救訊號

在高齡醫學裡，我們常看到這些事情，導致長輩的精神狀況出現問題： 3.身體的問題 感染、脫水、低血糖、腎臟病、藥物副作用，都可能讓大腦暫時失調，出現幻覺、焦慮或暴躁。 2.心理的問題 退休後的孤獨、喪偶、角色被取代、失去自主感，都可能讓他們陷入抑鬱或偏執的狀態。 1.環境與照顧壓力 太吵、太暗、太冷漠，都會讓情緒更加不穩。而當照顧者也被耗盡，整個家會陷入惡性循環。

廣告 廣告

但在這些故事裡，我最常看到的，是「誤解」。

有次，一位太太氣呼呼地說：「醫師，我先生最近一直罵我偷他錢，我真的快受不了了！」

檢查後發現，他其實是早期失智合併譫妄。

腦中影像處理出了問題，讓他「看見不存在的事」。

太太愣了幾秒，然後掉下眼淚。

她說：「原來他不是討厭我，是他病了。」 那一刻，她的眼神從「被傷害」，變成「想理解」。

精神症狀，是大腦在說「我累了」

身為醫師，我最常提醒家屬的事情是：不要急著說教，也不要急著糾正。

因為對有精神症狀的長者來說，「事實」不是最重要的，「安全感」才是。

你可以這樣做：

1.先陪伴，不要辯論。 如果他說「有人偷錢」，你不一定要反駁「沒有人偷」。 你可以先說：「你一定覺得很不安，我陪你一起找找看好嗎？」讓他感受到「被理解」，大腦才會放鬆。 2.調整環境，勝過調整情緒。 適度的光線、規律的作息、熟悉的物品、固定的照護者，能讓他們的世界穩定下來。 3.照顧者也要照顧自己。 精神狀況不穩的長者，往往讓照顧者筋疲力盡。 我常說：「如果照顧者先倒下，病人也無法康復。」 請務必找人分擔、向醫療團隊求助、給自己喘息時間。

這些長者不是「瘋了」，而是「心裡太痛」。

他們的「怪行為」，其實是在試著用有限的語言求救。

就像身體會發燒一樣，精神狀況不穩，也是一種「腦的發炎反應」。

我們需要的，不是責怪或忍耐，而是重新學會傾聽。

最後，我想跟照顧者說：當你覺得他「變了」，那不一定是他變壞，而是他正在生病。

你不是失敗的家人，你只是面對一場更難的戰役。

而這場戰役，你不需要一個人打。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG

(本文獲臉書粉絲團《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病》授權，原文刊載於此）





更多幸福熟齡文章

00878配息0.4元、年化配息率7.37%！除息日、發放日出爐…試算「月領1萬元」要多少成本、持有幾張？

明年滿65歲才能領勞保年金！試算60、65、70歲月領多少？他延後請領卻悔嘆：浪費最有活力的5年

遺憾「懷孕沒生下來」，72歲李昂不婚無子晚年怎規劃？她簽DNR、獨自就醫：自己站起來，比靠別人有用太多



