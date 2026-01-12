長輩突然開始看到已過世親友 醫籲：恐是失智合併譫妄警訊

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年近7旬的林姓老婦原本只是比較健忘，後來卻開始指稱看到已過世的親友、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，長輩突發幻覺，讓家屬擔心，求助衛生福利部嘉南療養院，診斷是輕度失智症合併急性譫妄症。

嘉南療養院一般精神科暨高年精神科主任沈正哲指出，失智症在早期階段並不明顯，可能只是輕微健忘、反應變慢，或者專注力下降，常被家屬誤以為正常老化而未就醫，延誤病情。

沈正哲表示，一些病人都是等到症狀變嚴重，甚至出現精神症狀，家屬才驚訝不對勁，其實恐已錯過早期介入的最佳時機，長輩記性變差、突發幻覺，真的別輕忽。

林姓老婦原本只讓家人覺得「最近比較健忘」，偶爾會重複相同問題，家屬並不太在意，認為是年紀漸長的自然現象。

後來林婦情況卻急轉直下，突然開始看到已過世的親人、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，半夜常試圖外出，讓家屬相當驚慌，緊急帶她前往嘉療就醫。

嘉療高年精神科團隊詳細評估與相關檢查後，診斷林婦為輕度失智症合併急性譫妄症；在找出並處理誘發的相關身體因素後，搭配適當藥物與照護，幻覺與情緒明顯改善。

林婦目前病況已趨於穩定，嘉療也開始使用失智症相關藥物，以延緩認知功能退化。

沈正哲說，失智症患者因腦部功能已受影響，當身體出現問題時，更容易引發急性譫妄症，例如感染、脫水、電解質失衡、藥物影響或其他急性疾病。

沈正哲提醒，譫妄的特色是來得快又急，病人可能在幾小時或幾天內，就出現意識混亂、幻覺、情緒劇烈變化，與原本的個性差異很大，這是家屬最需要警覺的地方。

沈正哲提出6大跡象，「注意力不集中、對外界反應變差」、「情緒不穩，容易焦躁、恐懼或激動」、「出現幻覺或妄想(看到或聽到不存在的人事物)」、「日夜顛倒，晚上特別躁動」、「行為突然改變，與平時判若兩人」，特別是在原本就有記憶問題的長者身上，更需要盡快就醫評估。

針對治療原則，沈正哲強調：譫妄症最重要的不是單純用藥物壓制症狀，而在優先找出背後的身體原因，對症處理，才會真正改善。

而當譫妄狀況穩定後，若同時診斷為失智症，則需進一步規劃長期治療與追蹤，包含藥物治療、生活調整，以及家屬照護指導。

嘉南療養院呼籲，若家中長者出現「和以往明顯不同」的行為變化，如突然出現幻覺、判斷力下降、情緒失控或作息大亂，應盡早就醫。

透過專業評估釐清失智症與譫妄症，不僅能減少病人不適，也可降低家屬的照顧壓力，讓長者獲得更適切的醫療照護。

