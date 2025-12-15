長輩總是重複提問、不願洗澡！《圖解失智日常》新書解惑 陪照顧者同行

記者林昱孜／台南報導

台灣即將邁入超高齡社會，失智人口逐年增加，失智症已成為家庭與社會高度關注的健康議題。台南市立醫院與台南市政府衛生局今（15）日共同舉辦《圖解失智日常—照顧者的問題解方》新書發表會，透過圖文並茂、淺顯易懂的方式，協助民眾理解失智症照護重點，成為照顧者與專業人員的重要參考工具。

院長蔡良敏認為失智症照護需結合醫療、社區、家庭與社會大眾的力量，才能構築起失智友善的支持網絡。（圖／台南市立醫院提供）

本書由台南市立醫院神經內科醫師王旌祖，結合長照課及跨專業醫療團隊共同撰寫，內容涵蓋失智症預防、病程發展、非藥物治療、照顧技巧、法律議題與社會資源等層面，並針對照顧者最常面臨的重複提問、妄想、拒絕洗澡及日夜顛倒等情境，解析行為背後原因，提供實用的溝通與安撫建議。王旌祖表示，診間時間有限，盼藉由此書協助家屬更有方法應對失智日常。

神經內科王旌祖醫師認為，失智症的照護涵蓋許多面向，希望此書能提供一個照顧指南，協助照顧者應對日常照護。（圖／台南市立醫院提供）

台南市政府衛生局國民健康科技正蘇筱婷指出，市府持續推動失智友善社區、共照中心與長照據點，並從照顧者需求出發規劃此書，提醒家屬重視自我照顧與心理韌性，書籍同時提供語音版本，讓照顧者在忙碌中也能「聽書」獲得支持。

台南市立醫院多年來深耕社區，致力於推動失智共同照護中心、失智據點與長照服務，院長蔡良敏表示，失智照護是一段需要社會共同參與的陪伴旅程，期盼透過本書串聯醫療、家庭與社區力量，打造更友善的失智支持網絡。

